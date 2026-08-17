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Osobiste Konto Inwestycyjne bez tajemnic

Od początku 2027 roku nasze oszczędności i inwestycje do 100 tys. złotych mogą być zwolnione z tzw. podatku Belki. Wystarczy otworzyć OKI.

Publikacja: 17.08.2026 06:00

Osobiste Konto Inwestycyjne bez tajemnic

Foto: Adobestock

Andrzej Pałasz

OKI to nowy, dobrowolny produkt do oszczędzania i inwestowania, w ramach którego do kwoty 100 tys. zł nasze oszczędności będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Poniżej prezentujemy główne cechy OKI. Ustawa o OKI wchodzi w życie 1 stycznia 2027 r.

Gdzie założymy OKI

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