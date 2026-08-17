Osobiste Konto Inwestycyjne bez tajemnic

OKI to nowy, dobrowolny produkt do oszczędzania i inwestowania, w ramach którego do kwoty 100 tys. zł nasze oszczędności będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Poniżej prezentujemy główne cechy OKI. Ustawa o OKI wchodzi w życie 1 stycznia 2027 r.

Gdzie założymy OKI