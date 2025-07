Kropla drąży skałę. PPK ratują popyt

Fundusze inwestycyjne wysupłały gotówkę na zakupy polskich akcji, ale głównie dzięki wpłatom do pracowniczych planów kapitałowych. Bez nich transfer oszczędności do funduszy powiązanych z rynkami akcji kuleje.

Jak wyliczyli analitycy Trigona DM, saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych w czerwcu spadło o 26 proc. w porównaniu z majem, natomiast struktura napływów pozostawała niekorzystna dla rynków akcji. "Przepływy do funduszy akcji polskich były o 120 mln zł wyżej miesiąc do miesiąca, ale pozostały na minusie. Głęboki spadek w porównaniu z majem, poniżej zera, zanotowały za to przepływy do funduszy akcji zagranicznych" – podano w raporcie. Z kategorii częściowo związanych z rynkiem akcji na plus wyróżniają się fundusze zdefiniowanej daty (inne niż PPK) i stabilnego wzrostu, a na minus fundusze zrównoważone i absolutnej stopy zwrotu. Co ciekawe, fundusze surowców odnotowały pierwsze napływy od 38 miesięcy.