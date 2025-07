Inwestorzy którzy wierzyli w dalsze giełdowe losy Rafako, zostali pozbawieni złudzeń. Tak jak informował „Parkiet”, po 6 miesiącach od uprawomocnienia się decyzji o ogłoszeniu upadłości spółka zniknie z giełdy. Data uprawomocnienia to 21 stycznia 2025 r. Czyli po 21 lipca Rafako przestanie być spółką giełdową. GPW potwierdziła to już uchwałą zarządu.

„Z dniem 22 lipca 2025 r. następuje wycofanie tych akcji z obrotu. Zlecenia maklerskie na akcje Rafako, które zostaną przekazane na giełdę, a nie zostaną zrealizowane do 21 lipca włącznie, stracą ważność” - czytamy w uchwale.

Co zrobić z akcjami Rafako

Rafako jest notowane na GPW od 1994 r. Wycofanie z parkietu nastąpi więc po 31 latach. W ostatnim czasie spółka borykała się z dużymi problemami finansowymi. We wrześniu 2024 r. zarząd złożył do sądu wniosek o upadłość spółki. Została ogłoszona 19 grudnia 2024 r.

Czytaj więcej Firmy Rafako upada. Teraz czas na syndyka i rząd Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Rafako. To z jednej strony kończy historię spółki w obecnym kształcie, ale z drugiej otwiera możliwość ocalenia tego, co możliwe dzięki planowi naprawczemu, który szykuje rząd.

Na przełomie roku kurs akcji oscylował w okolicach 0,3 zł, a wiosną rozpoczął się mocny rajd w górę po spekulacjach dotyczących możliwości uratowania spółki. Premier Donald Tusk poinformował, że rząd przekaże 700 mln zł na ratowanie m.in. Rafako (i Rafametu). Część inwestorów wywnioskowała, że wsparcie będzie udzielone bezpośrednio Rafako. Pod koniec kwietnia kurs został wywindowany do ponad 2 zł. W stosunku do poziomu z początku roku oznaczało to niemal 600-proc. stopę zwrotu.