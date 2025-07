Prezes Pekao TFI: Aspirujemy do pozycji lidera polskiego rynku

Czy to też szansa na większe zainteresowanie akcjami i zmianę struktury napływów do TFI?

Nie sądzę, by w najbliższym czasie struktura napływów do funduszy miała się istotnie zmienić. Zwłaszcza, że fundusze obligacji w ostatnich latach dają naprawdę nieźle zarobić, a perspektywa obniżek stóp procentowych im sprzyja. Warto jednak komunikować, że przyszli emeryci w ramach pracowniczych planów kapitałowych w ostatnich latach zarabiają świetnie, pewnie nie zawsze zdając sobie sprawę z ryzyka funduszu, do którego zostali automatycznie przypisani.

W jakich jeszcze kierunkach będzie rozwijać się Pekao TFI?

Rozważamy wyjście do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Pekao TFI to dziś czołowa firma zarządzająca aktywami w Polsce, ale chcemy też otworzyć się na zagraniczne instytucje. Nie chcemy być postrzegani wyłącznie jako lokalna instytucja oferująca fundusze. W ostatnich latach zainteresowanie inwestorów zagranicznych Polską zdecydowanie wzrosło, chcemy to wykorzystać. Mamy świetne wyniki inwestycyjne, potwierdzone najważniejszymi nagrodami w Polsce i za granicą. Wzmacniamy się technologicznie w zakresie systemu do zarządzania aktywami. Mamy wreszcie mocny i utalentowany zespół, czyli wszystkie cechy ważne z perspektywy zagranicznego inwestora i procesów due diligence. Natomiast polskim inwestorom chcemy dostarczyć kolejny fundusz do zarządzania nadwyżkami w walucie, rozważamy też skrócenie terminu realizacji zleceń.

Sektor funduszy w ostatnich latach rośnie jak na drożdżach, głównie dzięki bankowym TFI. W jaką pozycję celuje Pekao TFI?

Oczekujemy, że nasze aktywa do końca 2027 r. wzrosną do co najmniej 50 mld zł z obecnych 36,5 mld zł, m.in. dzięki większej popularności produktów emerytalnych i dalszym napływom do funduszy detalicznych. Aspirujemy do pozycji lidera polskiego rynku.