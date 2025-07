Producenci gier pod lupą. Na kogo warto postawić?

Notowania wspomnianego już CD Projektu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o ponad 70 proc. Za akcję teraz trzeba zapłacić 267 zł. W najnowszym zaleceniu analitycy BM mBanku zmienili rekomendację do „sprzedaj” z wcześniejszej „kupuj”. Akcje wyceniają na 258 zł (wobec 241 zł wcześniej). Nadal uważają CD Projekt za najwyższej jakości spółkę w polskim portfelu gamingowym – z dwiema silnymi markami, regularnie przebijającą oczekiwania finansowe i posiadającą 1,5 mld zł gotówki na przyszłe projekty. Ich zdaniem kolejnym impulsem do pojawienia się pozytywnego nastawienia do spółki mogą być działania marketingowe wokół „Wiedźmina 4”, których spodziewają się jeszcze w tym roku, być może podczas gali The Game Awards 11 grudnia.

Czytaj więcej Technologie Emocji w grach w drugim półroczu nie zabraknie Z jednej strony szybująca wycena CD Projektu. Z drugiej rozczarowanie płynące z takich studiów jak PCF oraz kontrowersje wokół 11 bit studios. To tylko mały wycinek z liczącej ponad 100 reprezentantów giełdowej branży gier. Na które studia warto teraz postawić?

Również zalecenie dla 11 bit studios poszło w dół do „sprzedaj” z „kupuj”. Nowa cena docelowa to 193 zł (wobec 182 zł wcześniej). Obecnie za akcję trzeba zapłacić 185 zł. Tegoroczna premiera „The Alters” (13 czerwca) spotkała się z pozytywnym przyjęciem graczy, ale nie pomogło to notowaniom akcji, które w ostatnich tygodniach spadły.

– Dane sprzedażowe (podane 8 lipca – red.) były zbliżone do naszych oczekiwań, nie spodziewamy się w najbliższym czasie zmian odnośnie do oczekiwanej liczby sprzedanych kopii na koniec roku, stąd ogólna ocena jest raczej neutralna dla nas – mówi Mateusz Chrzanowski, ekspert z Noble Securities. Dodaje, że z drugiej strony inwestorzy przyjęli informację ze sceptycyzmem, co być może wynika z większych oczekiwań pokładanych w sprzedaży przez inne biura, bądź z odniesienia do portalu Gamalytic, który wskazywał na liczby powyżej 300 tys.

– Ale tu należy zaznaczyć, że stosunkowo krótko przed publikacją danych przez spółkę portal podwyższył z dnia na dzień skokowo swój szacunek, w przeciwnym razie rozdźwięk byłby niewielki – mówi Chrzanowski.

Huuuge z potencjałem

Analitycy BM mBanku wydali też zalecenia dla akcji producentów gier mobilnych: Ten Square Games oraz Huuuge. Dla Huuuge podtrzymali „kupuj”, a dla TSG obniżyli do „trzymaj” z „kupuj”.