Notowany na Catalyst, budujący w kilku aglomeracjach deweloper podał, że w I połowie 2025 r. sprzedała 960 lokali – to o 23 proc. mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w II kwartale firma podpisała 570 umów, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej i o 46 proc. więcej niż w I kwartale. Na koniec czerwca w ofercie Robyg miał 1950 lokali.

Reklama

Czytaj więcej Budownictwo Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań w I półroczu 2025 roku Na szerokim rynku II kwartał przyniósł lekką poprawę mieszkań sprzedaży wobec pierwszych miesięcy, a jak poradziły sobie spółki notowane na GPW i Catalyst? Tylko u nas – wszystkie dane w jednym miejscu, na bieżąco.

– I połowa 2025 r. przyniosła optymistyczne trendy na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Ostatnie obniżki stóp procentowych mają duże znaczenie, choć zmiana nie była duża i nie przełożyła się jeszcze na drastyczny spadek kosztu kredytu, to z perspektywy klientów istotne było to, że kierunek został jasno zarysowany. Wzrosło poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności, co od razu wpłynęło na wzrost aktywności zakupowej. Wzrosła też wyraźnie zdolność kredytowa klientów – co ma kluczowe znaczenie dla decyzji o zakupie – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyga. – Zauważyliśmy już pewne ożywienie. Klienci częściej wracają do rozmów, które wcześniej wstrzymali z powodu niepewności finansowej. Dodatkowo rośnie zainteresowanie ofertą w przedziale cenowym odpowiadającym nowej, odświeżonej zdolności kredytowej. Widzimy też wzrost aktywności nie tylko po stronie klientów indywidualnych, ale również inwestorów – szczególnie tych poszukujących bezpiecznych form lokowania kapitału w mieszkaniach na wynajem. Rynek mieszkaniowy znów zaczyna być postrzegany jako stabilna przystań w czasach inflacyjnej niepewności. To ożywienie traktujemy z ostrożnym optymizmem. Popyt powoli się odbudowuje, ale tempo będzie zależne od dalszej polityki monetarnej oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej – dodał.

Robyg należy do TAG Immobilien, który to inwestor kontroluje również Vantage. Ta spółka buduje głównie dla platformy PRS Vantage Rent, ale część lokali sprzedaje nabywcom indywidualnym. W I półroczu Grupa TAG (Robyg i Vantage) podpisała ponad 1080 umów, o 28 proc. mniej niż rok wcześniej. Cel na cały rok to sprzedaż 2800 lokali. Vantage Rent liczy 3350 lokali na wynajem, cel do końca roku to ponad 3600.