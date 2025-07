Finansowanie magazynów energii wciąż ryzykowne dla banków

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że warunki przyłączenia dla kolejnych projektów mają inwestorzy, którzy mogą wybudować ok. 30 GW w tym źródle. To czy powstaną będzie zależało od modelu biznesowego inwestora dla takiego projektu. To najważniejszy element warunkujący powstanie takich projektów, które finansują banki. Te działające w Polsce mają jednak różną optykę na rozwój branży.

Przybywa zapytań

Jak informują nas banki, obecnie na rynku mamy do czynienia z dużą liczbą zapytań o finansowanie magazynów energii, znacznie wyższą niż w poprzednim roku. Na razie niewiele z nich wchodzi w fazę realizacji. Ta perspektywa jednak powoli się zmienia. – Przyglądamy się poszczególnym projektom. Jesteśmy zainteresowani finansowaniem magazynów energii i dysponujemy doświadczeniem z innych rynków. Ze względu na rolę w stabilizacji systemów energetycznych spodziewamy się dużych nakładów inwestycyjnych dotyczących tych projektów. Podobną sytuację obserwujemy w całej Europie – informuje biuro prasowe ING Banku Śląskiego.

Niemniej niektóre banki już dokonały pierwszych finansowań. Miłosz Gliński, dyrektor ds. finansowania strukturalnego Santander Banku Polska informuje, że bank ten finansowanie wielkoskalowych magazynów energii rozpoczął w tym roku. – Santander Bank Polska jest pierwszym bankiem w Polsce, który podpisał już dedykowane finansowania wielkoskalowych magazynów energii – mówi.

Damian Jakowski, ekspert ds. Transformacji Energetycznej w Banku BNP Paribas mówi, że na 11,6-proc. udział zrównoważonego finansowania w aktywach, wielkoskalowe magazyny energii nie miały znaczącego udziału w tym wolumenie. – Wynika to z faktu, że technologia mimo osiągnięcia wysokiego poziomu dojrzałości jest wciąż relatywnie droga – przyznaje. Przypomina, że na początku 2025 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa duże konkursy dotacyjne wspierające wyłącznie inwestycje w magazyny energii. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – wartość złożonych wniosków była kilkukrotnie wyższa od alokacji środków.