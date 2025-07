Trump: Mało prawdopodobne, że zwolnię szefa Fedu

- Nie planujemy tego robić. Niczego nie wykluczam, ale uważam, że jest to bardzo mało prawdopodobne, chyba że musiałby odejść z powodu oszustwa – w ten sposób prezydent USA Donald Trump odpowiedział w środę wieczorem na pytanie dziennikarza, czy zamierza pozbawić stanowiska obecnego szefa Fedu.

Kilka godzin wcześniej, podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Trump zapytał grupę republikańskich członków Izby Reprezentantów, czy uważają, że powinien zwolnić Powella. Po otrzymaniu poparcia dla tego posunięcia prezydent powiedział, że to zrobi, zgodnie z informacjami od wysokiego rangą urzędnika Białego Domu.„Prezydent zapytał ustawodawców, co sądzą o zwolnieniu przewodniczącego Fed. Wyrazili aprobatę dla jego zwolnienia. Prezydent wskazał, że prawdopodobnie wkrótce to zrobi” – powiedział telewizji CNBC anonimowy urzędnik. „The New York Times” doniósł natomiast, że Trump posunął się tak daleko, że przygotował list w sprawie zwolnienia Powella i pokazał go ustawodawcom podczas spotkania dotyczącego kryptowalut.

Trump od dawna krytykuje politykę Fedu, zarzucając bankowi centralnemu, że z przyczyn politycznych nie chce on obniżać stóp procentowych. Od grudnia główna stopa procentowa w USA jest w przedziale 4,25-4,5 proc., a Trump niedawno stwierdził, że powinna ona zejść w okolice 1 proc. „lub nawet niżej”.

Czy prezydent USA może zwolnić szefa Fedu?

Żaden prezydent nigdy nie próbował zwolnić głównego bankiera centralnego kraju, choć inni krytykowali poprzednich przewodniczących Fed, a Powell wielokrotnie powtarzał, że jego zwolnienie „nie jest dozwolone przez prawo”. Niedawna decyzja Sądu Najwyższego wskazała natomiast, że prezydent nie ma uprawnień do dowolnego usuwania urzędników Fed.