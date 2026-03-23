Światowe obligacje straciły w marcu ponad 2,5 biliona dolarów

Widmo stagflacji wywołanej wojną z Iranem spowodowało utratę wartości światowych obligacji w marcu o ponad 2,5 biliona dolarów, co oznacza największą miesięczną stratę od ponad trzech lat. Wzrost cen ropy przyspiesza inflację, co obniża wartość stałych płatności z tytułu długu.

Publikacja: 23.03.2026 12:45

Przemysław Szubański

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie globalne konsekwencje dla rynków obligacji odnotowano w marcu bieżącego roku?
  • Co było główną przyczyną znaczącego spadku wartości światowych obligacji w analizowanym okresie?
  • Jakie są przewidywania ekspertów dotyczące dynamiki stagflacji i potencjalnej recesji?
  • Co mogłoby przyczynić się do szybkiej odbudowy rynków finansowych po obecnych zawirowaniach?

Chociaż spadek wartości rynkowej obligacji jest mniejszy niż strata około 11,5 biliona dolarów na światowych akcjach, jest to być może bardziej nieoczekiwane, ponieważ dług zazwyczaj zyskuje na wartości w czasach geopolitycznych zawirowań.

– Rynki zaczynają wyceniać to, co moim zdaniem wkrótce objawi się jako impuls stagflacyjny – powiedziała Kathryn Rooney Vera, główna strateg rynkowa w StoneX Group Inc., w wywiadzie dla Bloomberg Television. – Im dłużej to potrwa, tym wyższe mogą być ceny ropy.

– Recesji na horyzoncie prawdopodobnie w krótkim okresie będzie towarzyszyć stagflacja, gdyż wyższe ceny energii negatywnie wpływają na globalny wzrost gospodarczy, a szersze naciski inflacyjne wynikające z tych wyższych cen energii negatywnie wpływają na apetyt na ryzyko – stwierdzili analitycy First Abu Dhabi Banku.

Nie wiadomo, jak długo potrwa wojna i jak się zakończy. Jednak rynki mogą szybko się odbudować, jeśli pojawią się jakiekolwiek oznaki deeskalacji. – Historia pokazuje, że rynki potrafią szybko się odbudować, gdy napięcia geopolityczne ustępują – napisał w nocie Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

– Rozwiązanie wojny spowodowałoby spadek oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych, a ceny energii spadłyby – powiedział Aaron Hill, główny analityk rynku w FP Markets.

Łączna wartość rynkowa długu rządowego, korporacyjnego i sekurytyzowanego spadła do 74,4 bln dolarów z prawie 77 bln dolarów na koniec lutego, według indeksu Bloomberga. To prawdopodobnie największy spadek od września 2022 roku, kiedy Rezerwa Federalna była w trakcie agresywnego cyklu podwyżek stóp procentowych. W ujęciu procentowym wskaźnik spadł w tym miesiącu o 3,1 proc.

Spadki napędzał dług publiczny – indeks obligacji skarbowych Bloomberga spadł w marcu o 3,3 proc., a obligacje korporacyjne o 3,1 proc.

Na całym świecie rosną rentowności obligacji

Wyprzedaż obligacji nabrała tempa w poniedziałek po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził atakiem na irańskie elektrownie, jeśli kraj nie otworzy ponownie Cieśniny Ormuz. Iran odpowiedział, że w takim przypadku zamknie ten szlak wodny „całkowicie”.

– Rynki obligacji pozostają pod znaczną presją, ponieważ 48-godzinny termin Trumpa rzuca na nie cień – skomentował Hauke Siemssen, strateg ds. stóp procentowych w Commerzbanku. – Ryzyko dalszego wzrostu cen ropy naftowej i oczekiwań inflacyjnych wydaje się wysokie.

Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły do najwyższych poziomów od miesięcy po trzecim z rzędu tygodniu spadków na obligacjach spowodowanych spekulacjami, że Fed będzie zmuszony podnieść stopy procentowe w celu walki z inflacją.

Czytaj więcej

Rosnąca rentowność 10-letnich obligacji USA zakończy wojnę?
Wykres Dnia
Rosnąca rentowność 10-letnich obligacji USA zakończy wojnę?

Według Tradeweb rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęła 4,437 proc., najwyższy poziom od lipca ubiegłego roku. Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji skarbowych wzrosła do 3,076 proc., najwyższego poziomu od 2011 roku, jak wynika z danych LSEG, a rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji skarbowych wzrosła do 5,102 proc., najwyższego poziomu od 2008 roku.

Rentowności obligacji bardziej zadłużonych krajów strefy euro, takich jak Włochy i Francja, również gwałtownie wzrosły, co spowodowało zwiększenie ich spreadów względem rentowności obligacji niemieckich.

Rentowność 10-letnich włoskich obligacji skarbowych BTP wzrosła powyżej 4 proc. po raz pierwszy od lipca 2024 r., osiągając szczyt na poziomie 4,055 proc. Spready między 10-letnimi włoskimi i niemieckimi obligacjami rządowymi osiągnęły najwyższy poziom od połowy 2025 r., a spready między Francją a Niemcami były najwyższe od listopada 2025 r.

W Azji wzrosły rentowności obligacji rządowych Indii, Japonii i Korei Południowej. W poniedziałek rentowność 10-letnich obligacji w Australii wzrosła do najwyższego poziomu od 2011 r., natomiast w Nowej Zelandii jest najwyższa od maja 2024 r.

Banki centralne będą podwyższać stopy?

Oczekuje się, że Fed podniesie kwestię podwyżki stóp procentowych na kwietniowym posiedzeniu, jeśli ceny energii utrzymają się na wysokim poziomie, a stopa bezrobocia będzie stabilna – napisali w nocie do klientów w zeszłym tygodniu stratedzy stóp procentowych z BNP Paribas. Europejski Bank Centralny będzie musiał rozważyć podwyżkę stóp procentowych już w przyszłym miesiącu, jeśli presja cenowa wzrośnie z powodu wojny z Iranem – powiedział w zeszłym tygodniu członek Rady Prezesów Joachim Nagel.

Czytaj więcej

Europejski Bank Centralny utrzymał swoją stopę depozytową na poziomie 2 proc., a refinansową na pozi
Gospodarka światowa
EBC utrzymał stopy i widzi ryzyko wyższej inflacji

– Wyższa presja inflacyjna ogranicza możliwości banków centralnych w zakresie pomocy, a niektóre z nich będą zmuszone do przejścia w fazę spadku wzrostu, aby powstrzymać inflację i deprecjację waluty – powiedział Trinh Nguyen, starszy ekonomista w Natixis w Hongkongu.

