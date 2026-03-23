Chociaż spadek wartości rynkowej obligacji jest mniejszy niż strata około 11,5 biliona dolarów na światowych akcjach, jest to być może bardziej nieoczekiwane, ponieważ dług zazwyczaj zyskuje na wartości w czasach geopolitycznych zawirowań.
– Rynki zaczynają wyceniać to, co moim zdaniem wkrótce objawi się jako impuls stagflacyjny – powiedziała Kathryn Rooney Vera, główna strateg rynkowa w StoneX Group Inc., w wywiadzie dla Bloomberg Television. – Im dłużej to potrwa, tym wyższe mogą być ceny ropy.
– Recesji na horyzoncie prawdopodobnie w krótkim okresie będzie towarzyszyć stagflacja, gdyż wyższe ceny energii negatywnie wpływają na globalny wzrost gospodarczy, a szersze naciski inflacyjne wynikające z tych wyższych cen energii negatywnie wpływają na apetyt na ryzyko – stwierdzili analitycy First Abu Dhabi Banku.
Nie wiadomo, jak długo potrwa wojna i jak się zakończy. Jednak rynki mogą szybko się odbudować, jeśli pojawią się jakiekolwiek oznaki deeskalacji. – Historia pokazuje, że rynki potrafią szybko się odbudować, gdy napięcia geopolityczne ustępują – napisał w nocie Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.
– Rozwiązanie wojny spowodowałoby spadek oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych, a ceny energii spadłyby – powiedział Aaron Hill, główny analityk rynku w FP Markets.
Łączna wartość rynkowa długu rządowego, korporacyjnego i sekurytyzowanego spadła do 74,4 bln dolarów z prawie 77 bln dolarów na koniec lutego, według indeksu Bloomberga. To prawdopodobnie największy spadek od września 2022 roku, kiedy Rezerwa Federalna była w trakcie agresywnego cyklu podwyżek stóp procentowych. W ujęciu procentowym wskaźnik spadł w tym miesiącu o 3,1 proc.
Spadki napędzał dług publiczny – indeks obligacji skarbowych Bloomberga spadł w marcu o 3,3 proc., a obligacje korporacyjne o 3,1 proc.
Wyprzedaż obligacji nabrała tempa w poniedziałek po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził atakiem na irańskie elektrownie, jeśli kraj nie otworzy ponownie Cieśniny Ormuz. Iran odpowiedział, że w takim przypadku zamknie ten szlak wodny „całkowicie”.
– Rynki obligacji pozostają pod znaczną presją, ponieważ 48-godzinny termin Trumpa rzuca na nie cień – skomentował Hauke Siemssen, strateg ds. stóp procentowych w Commerzbanku. – Ryzyko dalszego wzrostu cen ropy naftowej i oczekiwań inflacyjnych wydaje się wysokie.
Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły do najwyższych poziomów od miesięcy po trzecim z rzędu tygodniu spadków na obligacjach spowodowanych spekulacjami, że Fed będzie zmuszony podnieść stopy procentowe w celu walki z inflacją.
Według Tradeweb rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęła 4,437 proc., najwyższy poziom od lipca ubiegłego roku. Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji skarbowych wzrosła do 3,076 proc., najwyższego poziomu od 2011 roku, jak wynika z danych LSEG, a rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji skarbowych wzrosła do 5,102 proc., najwyższego poziomu od 2008 roku.
Rentowności obligacji bardziej zadłużonych krajów strefy euro, takich jak Włochy i Francja, również gwałtownie wzrosły, co spowodowało zwiększenie ich spreadów względem rentowności obligacji niemieckich.
Rentowność 10-letnich włoskich obligacji skarbowych BTP wzrosła powyżej 4 proc. po raz pierwszy od lipca 2024 r., osiągając szczyt na poziomie 4,055 proc. Spready między 10-letnimi włoskimi i niemieckimi obligacjami rządowymi osiągnęły najwyższy poziom od połowy 2025 r., a spready między Francją a Niemcami były najwyższe od listopada 2025 r.
W Azji wzrosły rentowności obligacji rządowych Indii, Japonii i Korei Południowej. W poniedziałek rentowność 10-letnich obligacji w Australii wzrosła do najwyższego poziomu od 2011 r., natomiast w Nowej Zelandii jest najwyższa od maja 2024 r.
Oczekuje się, że Fed podniesie kwestię podwyżki stóp procentowych na kwietniowym posiedzeniu, jeśli ceny energii utrzymają się na wysokim poziomie, a stopa bezrobocia będzie stabilna – napisali w nocie do klientów w zeszłym tygodniu stratedzy stóp procentowych z BNP Paribas. Europejski Bank Centralny będzie musiał rozważyć podwyżkę stóp procentowych już w przyszłym miesiącu, jeśli presja cenowa wzrośnie z powodu wojny z Iranem – powiedział w zeszłym tygodniu członek Rady Prezesów Joachim Nagel.
– Wyższa presja inflacyjna ogranicza możliwości banków centralnych w zakresie pomocy, a niektóre z nich będą zmuszone do przejścia w fazę spadku wzrostu, aby powstrzymać inflację i deprecjację waluty – powiedział Trinh Nguyen, starszy ekonomista w Natixis w Hongkongu.
