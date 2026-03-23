Inwestorzy spodziewają się bardziej jastrzębiej postawy Fed

Wyprzedaż obligacji nastąpiła po nocnej wymianie uderzeń między Iranem a Izraelem, w wyniku której Iran rozpoczął nowe ataki na instalacje energetyczne w Kuwejcie i innych miejscach w Zatoce Perskiej. „Wall Street Journal” doniósł, powołując się na amerykańskich urzędników, że Pentagon wysyła tysiące dodatkowych żołnierzy piechoty morskiej na Bliski Wschód, a CBS News, powołując się na wiele źródeł, poinformowało o „intensywnych przygotowaniach” do wysłania wojsk lądowych do Iranu.

W obliczu nieustającej eskalacji, inwestorzy spodziewają się bardziej jastrzębiej postawy Fed, ponieważ wyższe światowe ceny ropy naftowej zmieniają sytuację gospodarczą.

– Również sytuacja w kraju jest mniej sprzyjająca niż kilka tygodni temu, ponieważ Fed w pewnym sensie zmienił kurs. Rynek wycofał praktycznie wszystkie obniżki stóp procentowych z tego roku i teraz wycenia prawdopodobieństwo podwyżki – powiedział CNBC strateg inwestycyjny Baird, Ross Mayfield.

Odniósł się do faktu, że inwestorzy na rynku kontraktów terminowych na stopy procentowe wyceniają obecnie niemal 1 do 5 prawdopodobieństwa podwyżki stóp w czerwcu, a zero szans na obniżkę, na podstawie prawdopodobieństw obliczonych w narzędziu CME FedWatch.

Inflacja utrzymywała się powyżej celu Fed jeszcze przed gwałtownym wzrostem kosztów energii spowodowanym wybuchem wojny z Iranem 28 lutego. Komitet Otwartego Rynku (FOMC) ustalający stopy procentowe w Fed zagłosował w środę stosunkiem głosów 11 do 1 za pozostawieniem głównej stopy procentowej bez zmian na obecnym poziomie 3,50 proc. do 3,75 proc.

Wojna bije w amerykańskie rynki finansowe

Amerykańskie akcje i obligacje spadły, ceny ropy wzrosły, a złoto zanotowało najgorszy tydzień od czterech dekad, ponieważ wojna z Iranem nadal odbija się echem na rynkach finansowych.