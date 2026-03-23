https://pbs.twimg.com/media/HEDLFmPawAAaTIl?format=jpg&name=900x900
Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły w piątek, ponieważ inwestorzy zaczęli obawiać się, że Rezerwa Federalna może w ogóle nie obniżyć stóp procentowych w tym roku, ponieważ wojna na Bliskim Wschodzie grozi wzrostem inflacji.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych – benchmarku dla zadłużania się rządu USA – wzrosła do 4,419 proc. Rentowność 2-letnich obligacji – bardziej wrażliwych na krótkoterminowe decyzje Fed dotyczące stóp procentowych – wyniosła 3,89 proc., co oznacza wzrost o prawie 6 punktów bazowych. Nawet rentowność 30-letnich obligacji wzrosła o prawie 11 punktów bazowych, do 4,96 proc.
– Inwestorzy początkowo sądzili, że wojna z Iranem będzie krótka – napisał José Torres, starszy ekonomista w Interactive Brokers. – Jednak w miarę jak agresja narasta, a na końcu tunelu nie widać światełka, ból na Wall Street trwa, a akcjonariusze i właściciele aktywów o stałym dochodzie są poszkodowani.
Wyprzedaż obligacji nastąpiła po nocnej wymianie uderzeń między Iranem a Izraelem, w wyniku której Iran rozpoczął nowe ataki na instalacje energetyczne w Kuwejcie i innych miejscach w Zatoce Perskiej. „Wall Street Journal” doniósł, powołując się na amerykańskich urzędników, że Pentagon wysyła tysiące dodatkowych żołnierzy piechoty morskiej na Bliski Wschód, a CBS News, powołując się na wiele źródeł, poinformowało o „intensywnych przygotowaniach” do wysłania wojsk lądowych do Iranu.
W obliczu nieustającej eskalacji, inwestorzy spodziewają się bardziej jastrzębiej postawy Fed, ponieważ wyższe światowe ceny ropy naftowej zmieniają sytuację gospodarczą.
– Również sytuacja w kraju jest mniej sprzyjająca niż kilka tygodni temu, ponieważ Fed w pewnym sensie zmienił kurs. Rynek wycofał praktycznie wszystkie obniżki stóp procentowych z tego roku i teraz wycenia prawdopodobieństwo podwyżki – powiedział CNBC strateg inwestycyjny Baird, Ross Mayfield.
Odniósł się do faktu, że inwestorzy na rynku kontraktów terminowych na stopy procentowe wyceniają obecnie niemal 1 do 5 prawdopodobieństwa podwyżki stóp w czerwcu, a zero szans na obniżkę, na podstawie prawdopodobieństw obliczonych w narzędziu CME FedWatch.
Inflacja utrzymywała się powyżej celu Fed jeszcze przed gwałtownym wzrostem kosztów energii spowodowanym wybuchem wojny z Iranem 28 lutego. Komitet Otwartego Rynku (FOMC) ustalający stopy procentowe w Fed zagłosował w środę stosunkiem głosów 11 do 1 za pozostawieniem głównej stopy procentowej bez zmian na obecnym poziomie 3,50 proc. do 3,75 proc.
Amerykańskie akcje i obligacje spadły, ceny ropy wzrosły, a złoto zanotowało najgorszy tydzień od czterech dekad, ponieważ wojna z Iranem nadal odbija się echem na rynkach finansowych.
Russell 2000, indeks mniejszych spółek, bardziej wrażliwych na stopy procentowe, spadł w piątek o 2,26 proc. i zamknął się w strefie korekty, spadając o 10,3 proc. od styczniowego szczytu. „Korekta” to termin używany na Wall Street, który oznacza spadek akcji lub indeksu o 10 proc. lub więcej od ostatniego szczytu.
Indeks Dow Jones spadł o 444 punkty, czyli 0,96 proc. S&P 500 spadł o 1,51 proc., a Nasdaq, indeks technologiczny, załamał się o 2,01 proc. Wskaźnik strachu Wall Street, VIX, wzrósł o 11 proc.
Nasdaq w trakcie sesji znalazł się w strefie korekty, po czym odrobił część strat przed zamknięciem sesji. Indeks spadł o 9,65 proc. od szczytu z końca października, co stawia go na krawędzi korekty. Dow Jones spadł o około 9,2 proc. od szczytu z 10 lutego, a S&P 500 – o 6,77 proc. od szczytu z końca stycznia.
W piątek indeksy S&P i Nasdaq zamknęły się na najniższych poziomach od września, niwelując sześciomiesięczne zyski. Dow Jones zamknął się na najniższym poziomie od października.
Ceny ropy naftowej nie stanowią już największego zagrożenia dla rynków. Staje się coraz bardziej oczywiste, że rynki obligacji będą decydować o tym, jak długo prezydent Trump będzie mógł zwiększać presję w wojnie z Iranem. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o około 45 punktów bazowych od początku wojny 28 lutego. Jest to zgodne z gwałtownym wzrostem obserwowanym w okolicach „Dnia Wyzwolenia” w kwietniu 2025 r.
Gdy rentowność 10-letnich obligacji wzrosła powyżej 4,50 proc. w kwietniu 2025 r., prezydent Trump rozpoczął negocjacje w sprawie potencjalnej „wstrzymania” ceł.
A gdy rentowność 10-letnich obligacji przekroczyła poziom 4,60 proc., prezydent Trump oficjalnie 9 kwietnia 2025 r. wstrzymał na 90 dni wzajemne cła.
– W związku z tym, że rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do 4,40 proc., uważamy, że przedział od 4,50 proc. do 4,60 proc. ponownie stanie się „granicą” – stwierdza Adam Kobeissi, prowadzący komentatorski portal The Kobeissi Letter.
Jak podkreśla, gospodarka USA nie jest w stanie udźwignąć rentowności 10-letnich obligacji na poziomie 5 proc.
