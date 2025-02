Deweloper magazynowy 7R pozyskał 150 mln zł z emisji pierwszej transzy zielonych obligacji. Odzew inwestorów był tak duży, że spółka zwiększyła oferowaną pulę z pierwotnego poziomu 100 mln zł. Cały program zielonych obligacji ma wartość 100 mln euro (ponad 420 mln zł według obecnego kursu).

Zielone obligacje, czyli większe wymagania

Obligacje są zielone, ponieważ warunki emisji wymagają przeznaczania wpływów z emisji na inwestycje zrównoważone środowiskowo i spełniające wymogi ESG. Deweloper przeznaczy wpływy na budowę w tym roku 350 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Budynki będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie minimum excellent i będą o co najmniej 10 proc. przekraczać lokalne normy Nearly Zero Energy Building (budynek o niemal zerowym zużyciu energii).

Papiery zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych i wybranych inwestorów indywidualnych – i trafią do obrotu na Catalyst – będzie to debiut 7R na tym rynku. Wyłącznym organizatorem emisji w ramach programu jest Dom Maklerski Michael/Ström.

- Duże zainteresowanie inwestorów, przewyższające planowaną emisję zielonych obligacji, pokazuje zaufanie do solidnych fundamentów 7R, naszej wizji, sposobu zarządzania i zdolności do realizacji celów. To ważny krok w rozwoju firmy, który potwierdza nasze zaangażowanie w realizację strategii wzrostu, przy jednoczesnym korzystaniu ze stabilnych i zrównoważonych źródeł finansowania – skomentował Chris Zeuner, co-CEO 7R (spółka ma dwóch prezesów).

Wraca apetyt inwestorów na nieruchomości magazynowe

7R działa w Polsce i w Czechach, do tej pory zbudowała ponad 1,8 mln mkw. magazynów, a w przygotowaniu ma projekty na 2,5 mln mkw. Deweloper ma w ofercie linię niskoemisyjnych, energetycznie efektywnych budynków 7R Green Saver.