Zawierucha w Europie. Co dalej z funduszami ESG?

Polityka krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych względem funduszy ESG jest różna – część z nich wprowadza zagraniczne produkty i opakowuje je w polskie przepisy, część dopasowuje portfele pod kryteria, ale są i takie, które tym tematem nie zaprzątają sobie głowy. Prezes jednego z tych ostatnich przyznaje, że „zazielenienie” funduszu kosztuje sporo, tymczasem dystrybutorzy zdają się nie zwracać na tę cechę większej uwagi.

Czytaj więcej ESG Raportowanie ESG pochłonie w giełdowych spółkach dużo pieniędzy Oprócz korzyści i szans, wynikających z wdrażania europejskich standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, firmy dostrzegają istotne koszty i zagrożenia. Niektóre uważają nawet, że dziś te drugie przewyższają pierwsze.

Klientów zapewne trudno przekonać po ostatnich latach, które dla szeroko pojętych „zielonych” funduszy były po prostu kiepskie.

– Inwestycje ESG to bardzo szerokie pojęcie. Łatka kiepskich wyników, która przylgnęła do funduszy ESG, jest związana przede wszystkim z problemami niektórych sektorów – tłumaczy Marta Stępień, zarządzająca, Santander TFI. – Na przykład branża tzw. zielonej energii podlega cyklowi inwestycyjnemu związanemu z poziomem stóp procentowych. Jest to też dość młody technologicznie sektor, na którym może dochodzić do silnych przetasowań, czego jesteśmy świadkami w postaci silnej konkurencji z Chin – mówi Stępień. Jak dodaje, inaczej należy oceniać perspektywy funduszy ESG ze strategią opartą na selekcji spółek z szerokiego rynku, które wyróżniają się pod kątem działań środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. – Odpowiednia integracja czynników ESG do procesu inwestycyjnego podnosi jakość spółek w portfelu, a wyniki takiej strategii nie zależą od sukcesu jednej branży ani od momentu rynkowego. Spółki z dobrymi ocenami ESG zwykle lepiej zarządzają swoimi zasobami i przeprowadzają transformację, która bierze pod uwagę całe otoczenie spółki – tłumaczy zarządzająca Santandera TFI. Jej zdaniem długofalowo takie podejście prowadzi do większej odporności na szoki, co powinno przekładać się na mniejszą zmienność cen akcji. – Dlatego choć nowa administracja Stanów Zjednoczonych jest niechętna wszystkiemu co „zielone”, nie przekreśla to szans na dobre rezultaty funduszy ESG – twierdzi Stępień.

Firmy z perspektywami

Krajowe fundusze z listkiem to grupa kilkudziesięciu produktów o różnych strategiach. Są to zarówno fundusze obligacji, mieszane, jak i akcji. Sumarycznie notują dodatni wynik sprzedaży, ale raczej nie ze względu na cechę ESG.

– Przyznam się, że w Polsce fundusze ESG powstały, ale jeszcze żaden klient czy doradca nie zapytał o ich dobór do portfela – mówi Jędrzej Janiak, dyrektor ds. doradztwa inwestycyjnego F-Trust iWealth. – Moim zdaniem nie jest to pierwszy ani nawet drugi czy trzeci aspekt, który polscy inwestorzy biorą pod uwagę – przyznaje. W ocenie Janiaka dokoła jest wiele problemów o większej wadze, jak bezpieczeństwo militarne, energetyczne czy gospodarcze, na które w pierwszej kolejności uwagę zwracają inwestorzy.