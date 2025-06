Play, Żabka i Benefit. Rynek jest głodny dobrych emisji obligacji

– Po wyłączeniu sektora nieruchomościowego i zarządzania wierzytelnościami statystyki wyglądają jednak zupełnie inaczej. Udział emisji w przedziale 50–100 mln zł spada do średnio 10 proc., 101–250 mln zł – do 7 proc., 251–500 mln zł – do 1 proc., natomiast emisje powyżej 500 mln zł utrzymują średni udział na poziomie 7 proc., co pokazuje, że w tym przedziale kwotowym dominują firmy z zupełnie innych sektorów gospodarki – podkreśla Witkowski.

Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane już statystyki, rysuje się następujący obraz rynku: po wyłączeniu nadreprezentowanych sektorów udział pozostałych branż w liczbie emitentów i emisji jest niski. Co więcej, w tych sektorach dominują emisje o bardzo dużej wartości, realizowane przez największe spółki. – Moim zdaniem to sygnał, który powinien skłonić spółki średniej wielkości do przemyślenia swojej strategii dywersyfikacji źródeł finansowania – uważa przedstawiciel Trigona. Wskazuje, że przykładowo emisje przeprowadzone przez Żabkę, Play i Benefit Systems odpowiadały za 58 proc. łącznej wartości emisji w bieżącym roku. Podobnie w 2024 r., kiedy to emisje KGHM, Enei oraz Polenergii stanowiły aż 44 proc. całkowitego wolumenu emisji.

Dlaczego króluje kredyt

Za granicą firmy korzystają z szerszego wachlarza instrumentów finansowych, co wynika z wyższego poziomu rozwoju tych rynków. Ponadto w Polsce obserwujemy nadpłynność sektora bankowego.

– Naszym zdaniem ta nadpłynność powoduje, że dostęp do relatywnie tańszego finansowania przeważa w opinii większości dyrektorów finansowych nad zaletami obligacji – mówi przedstawiciel EBOR.

Łatwość pozyskania środków z banku często ogranicza motywację firm do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. – Co więcej, banki będące głównym partnerem finansowym wielu firm są zazwyczaj pierwszym miejscem, do którego przedsiębiorcy zwracają się w poszukiwaniu finansowania. Jednak ze względu na naturalny konflikt interesów rzadko aktywnie promują one alternatywne formy, które mogłyby częściowo zastąpić kredyt bankowy – mówi przedstawiciel Trigona. Nie bez znaczenia jest też brak impulsu do zmiany. Szczególnie w przypadku firm od lat współpracujących z tym samym bankiem.