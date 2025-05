Rynek wtórny niechętny emisjom o niskich marżach

Czy rynkowi grozi zastój?

Z tych samych powodów, dla których inwestorzy mogą kręcić nosem na emisje o coraz niższych oferowanych im marżach, emitenci mogą mieć problem z zaakceptowaniem konieczności plasowania emisji na warunkach nieco gorszych od dotychczasowych. Trend obniżania kosztów finansowania przez plasowanie obligacji o niższych kuponach trwa dostatecznie długo, by dyrektorzy finansowi po prostu przyzwyczaili się do myśli, że jest to zjawisko trwałe. Zmiana warunków, zwłaszcza na niekorzystne, w pierwszej kolejności może wywołać niechęć do plasowania nowych papierów, bo być może wyhamowanie trendu ma charakter chwilowy i „sprzeciw” rynku uda się po prostu przeczekać. Nie jest to myślenie pozbawione argumentów – ostatecznie niewiele jest produktów finansowych, dzięki którym inwestorzy mogą osiągać stały dochód porównywalny z oprocentowaniem obligacji korporacyjnych. Być może to nie emitenci muszą pogodzić się z nowymi warunkami, ale inwestorzy potrzebują nieco czasu, zanim uznają, że odrobinę niższa marża i tak jest lepsza od marnie oprocentowanej lokaty. Do tego resort finansów właśnie obniżył (drugi miesiąc z kolei) oprocentowanie obligacji oszczędnościowych i ma sporo argumentów, by zrobić to po raz kolejny (mimo obniżki oprocentowania obligacji oszczędnościowych i tak grubo przekracza ono rentowność obligacji skarbowych na rynku hurtowym).

Efektem tych rozważań może być zastój na rynku pierwotnym, w trakcie którego na emisje zdecydują się tylko podmioty relatywnie małe albo takie, które dotychczas nie wykorzystały w pełni nowych warunków plasowania obligacji.