Polskie obligacje wreszcie silniejsze w tym roku

We wtorek i środę polski złoty wyraźnie umacniał się do dolara po serii sześciu słabszych dni. W czwartek jednak PLN wraca do spadków. Kurs USD zwyżkuje o 2 gr, do 4,06 zł. Notowania pary EUR/PLN rosną o 0,1 proc., do 4,2 zł. Dolar jest dziś wyraźnie mocniejszy od euro.

W środę doszło do do sporych spadków rentowności (wzrostów cen) amerykańskich obligacji dziesięcioletnich, nawet do 4,4 proc. Przypomnijmy, że jeszcze w pierwszej połowie stycznia wskaźnik ten przekraczał nawet 4,8 proc. Obecnie - podobnie jak w przypadku polskich obligacji - rentowności w USA są już poniżej poziomów z końca zeszłego roku.