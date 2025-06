Deweloperzy rolują dług, kryzysu zaufania nie widać

Cavatina Holding to kolejny deweloper, który wychodzi po finansowanie na rynek obligacji korporacyjnych po dużych zawirowaniach związanych z przeceną papierów Ghelamco. Do 27 czerwca przyjmowane są zapisy w ramach oferty czteroletnich walorów o wartości do 30 mln zł, z opcją zwiększenia puli do 60 mln zł.

Celem emisji jest dalsze rolowanie trzech serii zapadających w tym roku: CAV0925 (34,9 mln zł), CAV1225 (28,9 mln zł) i CA11225 (16,7 mln zł), każda oprocentowana jest według lukratywnej stawki WIBOR 6M plus aż 6 pkt proc. Właściciele tych obligacji mogą zapisywać się na nowe papiery zgłaszając chęć zamiany.