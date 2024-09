Tylko pozorne rekordy sprzedaży obligacji oszczędnościowych

Czytaj więcej Parkiet PLUS Obligacje oszczędnościowe coraz ważniejsze dla budżetu W I półroczu zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 128,8 mld zł, z czego 12,7 proc. przypadło na obligacje oszczędnościowe adresowane do inwestorów indywidualnych. Kontrolują oni 8,6 proc. zadłużenia Skarbu Państwa.

Koszt gwarancji nie byłby zbyt wysoki, za to bardzo istotna jest budowa lojalności wśród nabywców obligacji oszczędnościowych. Jeśli za rok okaże się, że nie będą mogli tanio wycofać się z chybionej inwestycji, poczują się po prostu naciągnięci. A zaufanie to kapitał, którego nie wolno roztrwonić. Zwłaszcza że obligacje oszczędnościowe już mają 8,8 proc. udziału w zadłużeniu Skarbu Państwa, co stawia ich posiadaczy na trzecim miejscu wśród wierzycieli.

Inwestorzy ogrywają resort

W zrozumieniu sytuacji związanej z inwestycjami w obligacje oszczędnościowe pomóc może spojrzenie wstecz. Do 2015 r. roczna sprzedaż obligacji oszczędnościowych rzadko przekraczała granicę 3 mld zł rocznie (dla przypomnienia – tylko od czerwca do sierpnia br. było to ponad 30 mld zł). Nie był to produkt atrakcyjny dla inwestorów, ponieważ wcześniej RPP utrzymywała stopy procentowe powyżej inflacji i w efekcie to produkty oparte na WIBOR (w tym lokaty) oferowały lepszy zwrot. Sytuacja zaczęła się zmieniać w okresie deflacji (2015–2016), kiedy banki ścinały oprocentowanie lokat, a inwestorzy zauważyli w ofercie MF dwuletnie obligacje o stałym oprocentowaniu. W 2016 r. sprzedaż obligacji oszczędnościowych przekroczyła 4,6 mld zł, a trzy czwarte tego wyniku przypadło na obligacje dwuletnie.

W kolejnych latach inflacja już się rozpędzała, a Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na podwyżki stóp dopiero po wakacjach 2021 r. Kaskadę skutków bierności banku centralnego i beztroskiej polityki fiskalnej rządu dostrzegli inwestorzy stawiający na obligacje indeksowane inflacją. Już w 2017 r. inflacja momentami wspinała się powyżej WIBOR, a do ostatecznego przełamania doszło w 2019 r. (na dwa lata przed podwyżkami stóp!). I to właśnie z tego powodu inwestorzy kupowali obligacje oszczędnościowe oparte na inflacji – dostrzegli ryzyko jej wzrostu na długo przed tym, nim zrobiła to RPP. W 2020 r. sprzedaż obligacji sięgała już 28 mld zł, co oznaczało dziesięciokrotny wzrost w zaledwie sześć lat.

Obecnie inwestorzy wycofują się z obligacji indeksowanych inflacją i przerzucają środki do obligacji o stałym oprocentowaniu. Również i tym razem kierują się racjonalną logiką – MF oferuje kupon przewyższający stawki rynkowe i gwarantuje stałe oprocentowanie przez trzy lata. Banki, nawet jeśli zdarzy im się zaoferować konkurencyjne oprocentowanie, to przez krótki okres i dla małych kwot.

Jednak zmieniło się także coś innego. Po latach przerwy wracamy do „normalności”, w której stopa procentowa przewyższa inflację, a więc stawki referencyjne także są od niej wyższe. Co oznacza, że obecnie to produkty oparte na stawkach referencyjnych mają posiadaczom gotówki najwięcej do zaoferowania. 5,95 proc. na obligacji trzyletniej to szczodra oferta, ale 9–10 proc. z obligacji korporacyjnych brzmi jeszcze lepiej. To z kolei tłumaczy, dlaczego popyt na obligacje korporacyjne jest w tym roku tak wysoki.