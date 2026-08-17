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Trójmiasto coraz bardziej premium

Średnia cena nowych mieszkań w Trójmieście wzrosła w ciągu trzech lat niemal o 35 proc., w Katowicach – o około 15 proc. – podaje Tabelaofert. Lokale nad morzem są kupowane także jako tzw. drugie domy.

Publikacja: 17.08.2026 06:00

Trójmiasto jest rynkiem ponadregionalnym. Mieszkania w dużych ilościach kupują tu klienci z całej Po

Trójmiasto jest rynkiem ponadregionalnym. Mieszkania w dużych ilościach kupują tu klienci z całej Polski. Fot. shutterstock

Foto: parkiet.com

Aneta Gawrońska

Przy analizie cen nowych mieszkań szczególną uwagę przyciąga Trójmiasto. Z analiz portalu Tabelaofert wynika, że od II kwartału 2023 r. do II kwartału 2026 r. średnia cena lokali oferowanych przez deweloperów na tym rynku wzrosła aż o 34,2 proc., z ok. 13,7 tys. do 18,3 tys. zł za mkw.

Jakie mieszkania w trójmiejskim koszyku?

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