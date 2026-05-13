Z tego artykułu dowiesz się: Jaką kwotę dywidendy na jedną akcję proponuje zarząd PZU i z jakich źródeł pochodzą środki.

Jak propozycja podziału zysku wpisuje się w strategię spółki i zalecenia nadzoru finansowego.

Czy rekomendowana dywidenda wpisuje się w trend wzrostowy obserwowany w poprzednich latach.

Jakie są kluczowe terminy dla inwestorów związane z procesem wypłaty dywidendy.

Największy polski ubezpieczyciel kontynuuje politykę dzielenia się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.

Dywidendowa rekomendacja zarządu PZU

W środę zarząd PZU poinformował, że postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto za 2025 r. w wysokości przeszło 5,062 mld zł, powiększonego o kwotę ponad 1,089 mld zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2024 r. Łącznie daje to przeszło 6,151 mld zł.

Niemal 4,145 mld zł z tego zarząd chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Oznacza to, że wyniosłaby ona 4,8 zł na akcję spółki.

Ponadto niemal 8,5 mln zł miałoby zasilić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a blisko 2 mld zł zostałyby przeznaczone na kapitał zapasowy spółki.

Zarząd PZU postanowił wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na 17 września 2026 r., a wypłata dywidendy nastąpiła 8 października 2026 r.

– Proponowany podział zysku jest zgodny z „Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2025–2027”, przyjętą w dniu 28 listopada 2024 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2026 r. z dnia 17 grudnia 2025 r. – czytamy w komunikacie spółki.

Rada nadzorcza popiera wniosek zarządu

Środowy wniosek zarządu PZU trafił następnie do rady nadzorczej spółki. Ta, jeszcze tego samego dnia, go rozpatrzyła.

– Rada nadzorcza spółki pozytywnie oceniła przedmiotowy wniosek – poinformowała w środę wieczorem rada nadzorcza PZU.

Rada pozytywnie oceniła też wniosek zarządu w sprawie wyznaczenia dnia dywidendy i jej wypłaty.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU za zeszły rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

Tak rośnie dywidenda PZU

Proponowana dywidenda za 2025 r. jest nieco wyższa od tej wypłaconej z zysku netto PZU za 2024 r. Wtedy spółka przeznaczyła na nią blisko 3,9 mld zł. Przełożyło się to na 4,47 zł dywidendy na akcję. Rok wcześniej spółka w ramach dywidendy wypłaciła akcjonariuszom 4,34 zł na akcję.

W środę na zamknięciu notowań kurs akcji największego polskiego ubezpieczyciela zwyżkował o 0,79 proc. i sięgnął 63,68 zł.

W czwartek PZU pokaże wyniki za pierwszy kwartał 2026 r.