2026 r. to dla Echo Investment czas spieniężania projektów komercyjnych. UOKiK właśnie dał zgodę na zakup przez Vantage Rent lwiej części (5,32 tys. lokali) portfela platformy PRS Resi 4 Rent, w której Echo ma 30 proc. udziałów. Wartość transakcji ustalono na 565 mln euro, czyli około 2,4 mld zł. Zamknięcie ma nastąpić w ciągu dwóch tygodni. Na Echo przypada zatem 720 mln zł.

Na marcowej konferencji wynikowej menedżerowie Echa mówili, że zbycie aktywów (Brain Park A i B, WITA, SPOT i część portfela Resi 4 Rent) uwolni 500 mln zł gotówki. – Zamierzamy reinwestować wpływy w nowe projekty, głównie w segmencie living (mieszkania, PRS, akademiki) i na rynku biurowym w ścisłym centrum Warszawy. Będziemy też zmniejszać zadłużenie z tytułu obligacji, a także wypłacać część w formie dywidendy – powiedział wówczas wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

Ogłoszona w zeszłym roku umowa wywołała falę komentarzy, w tym polityków, pod hasłem „niemiecki fundusz wykupuje Polakom mieszkania”. Nabyte przez Vantage Rent spółki posiadają nieruchomości zbudowane na gruntach pod usługi i mogą służyć wyłącznie najmowi instytucjonalnemu. Usługa cieszy się wzięciem, obłożenie sięga około 98 proc.

Resi 4 Rent to platforma utworzona przez amerykański fundusz Pimco i giełdowego dewelopera Echo Investment (ma 30 proc. udziałów). Po transakcji Resi 4 Rent zostanie z portfelem 1,44 tys. gotowych lokali i będzie kontynuować działalność. Już w II kwartale na rynek trafi 1,35 tys. lokali. Platforma w przyszłości poszuka inwestora dla kolejnej paczki lokali.

Vantage Rent należy do notowanej na giełdzie w Niemczech spółki TAG Immobilien, której akcjonariuszami są różnego rodzaju fundusze z całego świata (największe mają po 5 proc. akcji). TAG w Niemczech zarządza 84,1 tys. lokali. Firma przejęła w Polsce dwie firmy deweloperskie: Vantage Development i Robyg (obecnie szykuje się do IPO). Platforma Vantage Rent zbudowała portfel 3,71 tys. lokali.

Vantage Rent ma odmienną strategię – buduje lokale na wynajem wyłącznie na gruntach pod mieszkaniówkę.

Według szacunków CBRE, w 2025 r. polski rynek PRS powiększył się o 5,8 tys. lokali i w tym roku podaż może być podobna. Na koniec zeszłego roku cały pracujący zasób liczył 28,5 tys. lokali, a jego obłożenie 96,5 proc. PRS to bardzo młody sektor w Polsce, w ciągu ostatnich pięciu lat uruchomiono najem 24,7 tys. mieszkań (87 proc. zasobu).