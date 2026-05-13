W I kwartale 2026 r. Grupa Sanok RC zanotowała blisko 6,5 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 16 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Jednocześnie EBITDA i zysk operacyjny zwiększyły się rok do roku odpowiednio o 11 proc. i o 41 proc., osiągając 31,9 mln zł i 12,2 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 368,2 mln zł i były o 3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

– Pierwsze trzy miesiące 2026 roku możemy zaliczyć do udanych, wpisujących się w inercję pozytywnych tendencji obserwowanych w ostatnich miesiącach zeszłego roku. Pomimo słabości koniunktury w Europie i ogólnie nawet coraz bardziej niekorzystnego otoczenia, wypracowaliśmy solidne marże, wykorzystaliśmy szanse i dbaliśmy o efektywność operacyjną. Kontynuujemy strategiczną dywersyfikację sektorową, która zyskuje na znaczeniu szczególnie w kontekście obserwowanej niepewności w branży motoryzacyjnej – komentuje Piotr Szamburski, prezes Sanok RC.

Jednocześnie nie kryje obaw związanych z negatywnym wpływem konfliktu na Bliskim Wschodzie. – Wraz z przedłużającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie i nawarstwieniem wyzwań biznesowych u naszych klientów oraz postępującym wzrostem cen surowców dla naszej produkcji, kolejne miesiące będą dużym wyzwaniem również dla naszego biznesu – ocenia.

Zdaniem zarządu sytuacja finansowa grupy pozostaje stabilna i bezpieczna. – W coraz bardziej zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu wymierne efekty przynosi nasza konsekwentna polityka finansowa, podkreślająca efektywność, stabilność i bezpieczeństwo. Kolejny raz zwiększyliśmy przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, co zwiększa możliwości elastycznego reagowania na dynamikę otoczenia, a nasza pozycja gotówkowa pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych w każdych uwarunkowaniach rynkowych – podkreśla Piotr Dołęga, członek zarządu ds. finansowych w Sanok RC. Grupa wygenerowała w I kwartale 2026 r. ponad 45 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Na koniec marca br. wskaźnik długu netto do EBITDA obniżył się do poziomu 1, a stan środków pieniężnych zwiększył się rok do roku o 88 proc., do 161 mln zł.