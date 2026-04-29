Według wstępnych szacunków firmy Otodom, w kwietniu średnia cena nowych mieszkań w Warszawie wyniosła 19,7 tys. zł za mkw. W Łodzi to 11,4 tys. zł za mkw. Różnica między najtańszym i najdroższym miastem jest największa w historii i sięga 8,3 tys. zł.

W kwietniu ceny nowych mieszkań poszły w górę – licząc rok do roku – we wszystkich siedmiu głównych miastach. Nieco inna była dynamika miesiąc do miesiąca.

Szczegóły przedstawia tabela.

Ceny nowych mieszkań w kwietniu.

W Warszawie i Krakowie nowe mieszkania za ponad 20 tys. zł za mkw.

– Średnie ceny ofertowe nowych mieszkań w Warszawie nie chcą przestać rosnąć. Co więcej, dynamika tego trendu wyraźnie przyspiesza. O ile w marcu wzrost rok do roku wynosił 8,8 proc., o tyle w kwietniu sięgnął już 11,5 proc. Głównym powodem tej zmiany jest struktura nowej podaży. Firmy deweloperskie wprowadzają do sprzedaży coraz droższe mieszkania. W kwietniu ich przeciętna cena sięgnęła 24 tys. zł za mkw. – komentuje Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodomu.

Na czele wzrostów rok do roku jest Trójmiasto.

– Dynamika cen nad Bałtykiem zaczyna przybierać nietypowy obrót. Wysoki wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 13,4 proc. może być mylący. Od trzech miesięcy firmy deweloperskie wprowadzają do sprzedaży projekty w cenach niższych od znajdującej się już w sprzedaży oferty rynkowej – mówi Kuniewicz. – Obecnie przeciętna cena ofertowa nowych mieszkań w Trójmieście wynosi 17,6 tys. zł za mkw. i choć w skali roku oznacza to dwucyfrowy wzrost, w ujęciu miesięcznym rynek zaliczył korektę o 0,9 proc. – podkreśla.

W Krakowie deweloperzy włączyli w kwietniu do oferty ponad pół tysiąca lokali z przeciętną ceną 22,6 tys. zł za mkw.

Taniej we Wrocławiu, wkrótce w Katowicach?

We Wrocławiu, choć rok do roku mamy prawie 6-proc. wzrost, to średnia stawka spadła miesiąc do miesiąca i jest już poniżej bariery 15 tys. zł za mkw. – Na ustabilizowanie się przeciętnej ceny ofertowej wpłynęła przede wszystkim wysoka średnia cena kupowanych mieszkań. W kwietniu dla około 500 sprzedanych lokali wyniosła ona 14,9 tys. zł za mkw. Drugim czynnikiem była duża liczba tańszych wprowadzeń. W tym miesiącu do sprzedaży trafiło ponad 900 mieszkań w średniej cenie 13,1 tys. zł za mkw. – wyjaśnia Kuniewicz.

Ekspertka zaznacza, że wiele wskazuje na to, iż wkrótce taniej będzie również w Katowicach. – W ostatnich miesiącach do sprzedaży trafiają tam projekty ze średnią ceną 10,9 tys. zł za mkw., czyli wyraźnie niższą od obecnej oferty rynkowej, która w kwietniu wyniosła 12,5 tys. zł za mkw. Tańsza pozostaje jedynie Łódź, choć i tam w skali roku ceny wzrosły o 1,3 proc. Zestawienie zamyka Poznań, który wyrasta na jeden z najbardziej stabilnych rynków w Polsce. Ze średnią ceną ofertową na poziomie 13,7 tys. zł za mkw., stolica Wielkopolski znajduje się niemal w środku stawki – podsumowuje Kuniewicz.