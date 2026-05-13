Wczorajsza sesja nie przyniosła kontynuacji odbicia na krajowym rynku, z kolei środowe zwyżki są dość ograniczone. Indeks dużych spółek jest co prawda 0,65 proc. nad kreską, ale głównie dzięki KGHM. Notowania surowcowego przedsiębiorstwa rosną przed południem o 4 proc., przekraczając 366 zł. W czołówce jest także Allegro z 2,6-proc. umocnieniem, a do tego zyskują wszystkie duże banki. Na dole tabeli ponownie sektor handlowy. Modivo traci 1,9 proc., Dino jest 1 proc. pod kreską, podobnie jak Żabka.

Po całkiem udanej sesji w Azji, gdzie do zwyżek wróciła m.in. giełda koreańska, większość europejskich giełd także świeci na zielono. DAX zyskuje 0,6 proc. i jest jednym z silniejszych na Starym Kontynencie. Poranna próba zwyżek nie udała się jednak francuskiemu CAC 40.

Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych była bardzo nerwowa po słabszym od oczekiwań odczycie inflacji. W pierwszych godzinach handlu rynek ściągały w dół spółki technologiczne, głównie półprzewodnikowe, ale pod koniec dnia udało się dużą część spadków odrobić. W efekcie główny indeks S&P 500 finiszował niemal neutralnie.

Na rynku walut dziś dolar zyskuje na wartości do euro i złotego. Kurs EUR/USD spada o 0,3 proc., do 1,17, natomiast USD/PLN zwyżkuje o 0,3 proc., do 3,63 zł. Bitcoin przełamuje pułap 81 tys. dolarów, zaś uncja złota przy 0,45-proc. spadku kosztuje poniżej 4700 dolarów.

Choć wokół rozmów między USA a Iranem i odblokowaniem Cieśniny Ormuz utrzymuje się pat, to uwaga rynku teraz skupia się na pierwszej od 2017 r. wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Chinach. Inwestorzy z nadzieją wyczekują rozstrzygnięć w kwestii relacji handlowych obu mocarstw. Jak zauważają analitycy, rangę wydarzenia dodatkowo podnosi konflikt z Iranem oraz znaczenie Pekinu, który oficjalnie pozostaje sojusznikiem Teheranu.