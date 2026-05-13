Obrót w koszyku blue chipów przekroczy 1,85 miliarda złotych, gdy na całym rynku sięgnął 2,20 miliarda złotych. W indeksie WIG20 nie brakło spektakularnych zwyżek. Akcje KGHM zyskały 7,95 procent, gdy walory Modivo wzrosły o 8,31 procent. Trzecie miejsce na podium liderów zajęła spółka Allegro zwyżką o 5,84 procent. Oddech rynku w WIG20 był jednoznacznie pozytywny i przy zwyżce 17 walorów spadki zanotowały tylko spółki Dino, Tauron i Żabka Group, z których pierwsza osunęła się o 1,59 procent. Reszta rynku pozostała w cieniu walorów o największej kapitalizacji i indeksy spółek średnich i małych mWIG40 i sWIG80 wzrosły – odpowiednio – o 0,21 procent i 0,36 procent. W istocie, oddech całego rynku był stosunkowo negatywny i wzrostów poszukało 40 procent spółek przy 50 procent spadających i 10 procent bez zmiany ceny. Z perspektywy końca sesji widać, iż dzisiejsze odbicie zostało zapoczątkowane w odpowiedzi na zachowanie giełd bazowych reagujących na lepsze od oczekiwań zakończenie wczorajszego handlu na Wall Street, ale w finale rynek okazał się czytelnie silniejszy od otoczenia. W istocie, atak popytu pojawił się mimo zaskakująco wysokiego odczytu amerykańskiej inflacji PPI. Skok PPI w USA do poziomu 6 procent w perspektywie rocznej przełożył się na wzrost wycen dolara i osłabienie złotego, co powinno osłabić walory w Warszawie, gdy rynek zdobył się na falę wzrostową, która spowodowała, iż WIG20 i WIG były najsilniejszymi indeksami europejskim. Technicznie patrząc mocna kontra popytu została zagrana na poziomach neutralnych, gdy przesilenie na wykresie WIG20 wymaga przebicia linii oporu prowadzonej po szczytach hossy.

Reklama Reklama

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.