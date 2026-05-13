Temat wojny na Bliskim Wschodzie i wysokiej ceny ropy naftowej chwilowo schodzi na dalszy plan. Inwestorzy w najbliższych dniach będą nasłuchiwać doniesień z Chin i spotkania tamtejszego prezydenta z amerykańskim. W takim otoczeniu środowa sesja w Europie rozpoczęła się z przewagą koloru zielonego po tym, jak zwyżkami kończyła dzień większość indeksów azjatyckich. Na Dalekim Wschodzie do dobrej formy powrócił KOSPI, aczkolwiek nie udało mu się w środę wymazać całości spadków z wtorku. Osłabienie spółek półprzewodnikowych było z kolei we wtorek główną przyczyną słabości amerykańskich firm, ale początek środowej sesji za oceanem pokazywał, że inwestorom wciąż trudno pozbywać się najmocniej rozgrzanej części rynku w ostatnich tygodniach. Zarówno indeks Nasdaq, jak i S&P 500 pozostawały po kilkudziesięciu minutach handlu tuż przy szczytach mimo mocno rozczarowującego odczytu inflacji, który jeszcze bardziej przybliża USA do podwyżek stóp procentowych.

Wśród krajowych dużych spółek od rana brylował KGHM w ślad za zwyżkami srebra i miedzi. Po południu surowcowe przedsiębiorstwo zyskiwało aż 6,5 proc., ale nie był to wcale wynik dający prowadzenie w tabeli. Po południu zaczęło zyskiwać Modivo, które pod koniec dnia rosło o niemal 9 proc.

Impuls ten tylko częściowo poprawił nastawienie do całego sektora handlowego. Część tego typu spółek odrobiła poranne spadki, ale Dino Polska po południu traciło 1,7 proc., będąc najsłabszą pozycją w WIG20. Z szerokiego rynku warto z kolei odnotować blisko 13-proc. umocnienie Altusa przy ponad 2 mln zł obrotów, znacznie powyżej średniej. Ostatni opublikowany komunikat Altusa pochodzi z piątku i zawiera raport kwartalny.

Środowa sesja na GPW miała mocno byczy charakter i, o ile na rynku amerykańskim nie dojdzie do odwrotu, czwartek powinien przynieść atak głównych indeksów na kwietniowy szczyt, którego pokonanie otworzy ponownie drogę do rekordów hossy.