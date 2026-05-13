Polski rynek kapitałowy przechodzi ewolucję, której głównym katalizatorem są fundusze typu ETF (ang. Exchange-Traded Fund). Chociaż dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie, mogą się one wydawać skomplikowane, w rzeczywistości ETF-y to jedne z najbardziej przejrzystych dostępnych narzędzi inwestycyjnych.

Wspomniany fundusz jest notowany na giełdzie. Jego celem jest wierne odwzorowanie wyników konkretnego indeksu, takiego jak WIG20, S&P 500, DAX czy też indeksu cen złota. Dzięki temu inwestor, nabywając jedną jednostkę, kupuje jednocześnie tzw. koszyk aktywów, umożliwiając natychmiastową dywersyfikację przy minimalnych kosztach zarządzania.

Chociaż fundusze ETF cieszą się ogromną popularnością na rynkach zagranicznych od dekad, polscy inwestorzy dopiero teraz przekonują się do zalet tych funduszy. W związku z tym, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę w tym zakresie, Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie organizuje konferencję w ramach III etapu prestiżowego konkursu Beta ETF Challenge, organizowanego we współpracy z Beta ETF oraz Fundacją XTB. Konkurs ten to inicjatywa, która promuje nowoczesne podejście do oszczędzania i inwestowania wśród młodego pokolenia i profesjonalistów.

Wydarzenie odbędzie się już 20 maja w Hotelu Golden Tulip przy Alei Krakowskiej 235 w Warszawie. Konferencja jest przewidziana dla grupy 60–80 uczestników. Jej głównym celem jest przybliżenie teorii oraz praktycznych aspektów zarządzania kapitałem.

Agenda: Od warsztatu do eksperckiej debaty

Konferencja została zaplanowana tak, aby przeprowadzić uczestników przez pełną ścieżkę inwestycyjną – od techniki budowania portfela w ramach inwestowania pasywnego, przez wyjaśnienie mechanizmów działania funduszy typu ETF, aż po ich rolę na polskim rynku inwestycyjnym.

Siłą konferencji jest odpowiedni dobór prelegentów. Przedstawione w agendzie warsztaty oraz panele dyskusyjne poprowadzą reprezentanci kluczowych gałęzi sektora finansowego – od edukatorów i autorów najpopularniejszych blogów finansowych, przez przedstawicieli nauki, praktyków z domów maklerskich, platform inwestycyjnych, aż po przedstawicieli renomowanych instytucji finansowych i inwestycyjnych. Tak szerokie spektrum ekspertów, które łączy perspektywę akademicką, instytucjonalną i detaliczną, gwarantuje merytoryczny poziom konferencji.

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii SGH serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką inwestowania pasywnego oraz funduszy typu ETF do udziału w konferencji.

Zapisy i agenda wydarzenia pod linkiem: https://forms.office.com/e/ANb0dD6YHJ

O organizatorze

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii (SKN FM) to jedno z najbardziej aktywnych pod względem naukowym kół Szkoły Głównej Handlowej. Koło działa aktywnie i nieprzerwanie od 20 lat, a do głównych obszarów zainteresowań należą polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, rynki finansowe, rozwój obywatelski czy też współpraca z korporacjami finansowymi. Do największych projektów koła zalicza się m.in. Gabinet Cieni RPP, Dom Maklerski FM, Monitoring Makroekonomiczny czy też Przegląd Ekonomiczno-Społeczny. Misją koła jest zapewnienie, aby Polska była dobrym i mądrym krajem, co można osiągnąć poprzez wspólną naukę stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce biznesowej.

Patronem medialnym wydarzenia jest „Parkiet”.