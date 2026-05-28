Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są ceny docelowe dla akcji Captora.

Jak radzą sobie projekty spółki.

Na jak długo starczy pieniędzy.

Kiedy dojdzie do komercjalizacji.

Notowania Captora podczas czwartkowej sesji oscylują w okolicach środowego zamknięcia. Przed południem akcje są wyceniane na 77 zł. Tymczasem w ujawnionej dziś rekomendacji cenę docelową w horyzoncie 12-miesięcznym eksperci Noble Securities oszacowali na 110,8 zł wobec wcześniejszych 94,4 zł. Podtrzymali zalecenie „kupuj”. Nowa cena implikuje niemal 44-proc. przestrzeń do zwyżki względem aktualnego kursu.

Ile warte są akcje spółki Captor Therapeutics

Znacząco powyżej aktualnego kursu wycenione zostały też akcje Captora przez analityków z innych biur maklerskich. BM mBanku poprzeczkę ustawiło na 110 zł (raport z marca 2026 r.), a Trigon DM na 116,9 zł (grudzień 2025 r.).

„Marcowa emisja 800 tys. akcji, zakończona sukcesem, pozwoliła spółce zabezpieczyć finansowanie dalszego rozwoju projektów do 3Q27 – przede wszystkim CT-01 i CT-03. Biorąc pod uwagę zainteresowanie inwestorów mechanizmem degradacji NEK7, liczymy również na pozyskanie partnera do CT-02, co dodatkowo wsparłoby finanse spółki. W dalszym ciągu uważamy, że projekty spółki wyróżniają się na rynku, a degrader MCL-1 jest unikalny w skali globalnej, o czym, w naszej ocenie, świadczy umowa o współpracy z Centrum Onkologii MD Anderson” – czytamy w raporcie Noble Securities.

Captor Therapeutics zadebiutował na głównym rynku GPW 19 kwietnia 2021 r. Cena akcji w IPO wynosiła 172 zł. Teraz kurs jest o 55 proc. niżej.

Nad jakimi lekami pracuje Captor

Captor Therapeutics rozwija technologię celowanej degradacji białek. To rynek, którego wartość systematycznie rośnie. Captor ma w portfelu kilka projektów. W raporcie Noble możemy przeczytać, że CT-01, który otrzymał nazwę Viadrudomide, jest w fazie I badań klinicznych prowadzonych w Hiszpanii, Francji i Niemczech. W drugiej kohorcie (dawka 0,6 mg) u jednego pacjenta odnotowano stabilizację choroby (zatrzymanie wzrostu guza), a u wszystkich trzech pacjentów potwierdzono mechanizm działania poprzez wzrost biomarkerów. Obecnie trwa rekrutacja do trzeciej kohorty (1,2 mg). Spółka przewiduje, że pozytywne odczyty z tego badania będą istotnym punktem przegięcia, który zwiększy wartość projektu.

Z kolei Vratitoclax (CT-03) jest w trakcie przygotowań do wejścia do kliniki.

„W najbliższych miesiącach planowane jest ukończenie raportów, broszury badacza oraz dokumentacji IMPD, co w ocenie spółki pozwoli jeszcze w 2026 r. złożyć wniosek IND i uzyskać zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego” – czytamy w raporcie Noble Securities. Jego autorem jest Krzysztof Radojewski. Zakończenie sporządzania rekomendacji nastąpiło 25.05.2026 o godz. 08:51, a pierwsze rozpowszechnienie 25.05.2026 o godz. 08:54.