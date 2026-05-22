Jak radzą sobie spółki medyczne na warszawskiej giełdzie

Aktualnie w skład indeksu wchodzą 24 spółki. Największe udziały mają: Neuca (10,3 proc.), Synektik (10 proc.), Diagnostyka (9,2 proc.), Medinice (9,3 proc.), Voxel (7,5 proc.), Selvita (7,2 proc.), Celon Pharma (6 proc.) oraz Bioceltix (5,1 proc.).

GPW publikuje też inny wskaźnik, dotyczący branży medycznej, ale jest on mniej kompleksowy niż WIGmed. Chodzi o WIG-leki. Datą bazową dla niego jest 30 grudnia 2016 r. Miał wtedy wartość 5175,4 pkt. Obecnie jest zdecydowanie niżej, w okolicach 3 tys. pkt. W skład WIG-leki aktualnie wchodzi zaledwie siedem spółek. Są to Celon Pharma (ponad 40 proc. portfela), Bioton, Synthaverse, Mabion, Cormay i Pharmena. Duża różnica w stopach zwrotu osiąganych przez WIG-leki i WIGmed wynika z odmiennego składu portfela. W WIGmed najwięcej ważą spółki stricte medyczne, a ich notowania w ostatnich latach radziły sobie całkiem dobrze. Natomiast biotechnologia, która dominuje w WIG-leki, od kilku lat znajduje się w niełasce globalnych inwestorów. Wprawdzie na zagranicznych giełdach widać poprawę wycen w tej branży (NASDAQ Biotechnology Index od maja 2025 r. idzie w górę, ustanawiając nowe rekordy), ale na huraoptymizm jest zdecydowanie za wcześnie.