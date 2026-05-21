Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miała Selvita w I kwartale 2026 r.

Dlaczego kurs spada.

Czy Selvita opuści giełdę.

Jakie są trendy na rynku biotechnologicznym.

Notowania Selvity rozpoczęły czwartkową sesję od spadków. Przed południem kurs traci ponad 7 proc. do 31 zł. Na rynek trafił raport za I kwartał 2026 r. Wyniki są gorsze od oczekiwań analityków. Zwracają też uwagę na spadek tempa pozyskiwania nowych kontraktów.

Reklama Reklama

Jakie wyniki miała Selvita w I kwartale 2026 r.

Przychody operacyjne grupy wyniosły w I kwartale 2026 r. 81,1 mln zł, a więc były w górnych widełkach wstępnych szacunkowych wyników, które zostały określone na przedział 78-82 mln zł. Rentowność EBITDA sięgnęła 14 proc. wobec wskazanego w szacunkach przedziału 13-16 proc. W wyniku wprowadzonego programu oszczędnościowego koszty operacyjne spadły o 6,4 mln zł.

W segmencie rozwoju leków przychody komercyjne wzrosły o 6 proc. (do 26,2 mln zł, co stanowiło 35 proc. przychodów komercyjnych grupy). EBITDA segmentu wyniosła 7,1 mln zł (o 2 proc. więcej rok do roku). Portfel zamówień jest o 15 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Z kolei w segmencie odkrywania leków przychody komercyjne wyniosły 49,4 mln zł wobec 65,1 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 4,2 mln zł, podczas gdy rok temu było to 7,9 mln zł. Pogorszenie wynika głównie z utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej dla europejskich dostawców usług w zakresie odkrywania leków oraz z opóźnień w uruchamianiu projektów - wyjaśnia zarząd.

Portfel zamówień grupy na cały 2026 r. wynosi 246,5 mln zł wobec 249,9 mln zł rok wcześniej.

Analitycy wyniki oceniają negatywnie. Są o 8 proc. niższe od ich prognozy na poziomie skorygowanej EBITDA. Z kolei zarząd Selvity w przyszłość patrzy z umiarkowanym optymizmem.

- Obserwujemy postępujące odbicie w sektorze biotechnologicznym, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Rynek pozostaje zmienny, czego efektem są m.in. nasze wyniki za pierwszy kwartał. Intensywnie pracujemy nad tym, żeby kolejne okresy były wyraźnie lepsze, odzwierciedlając przyspieszenie wzrostu w segmencie rozwoju leków oraz stabilizację w segmencie odkrywania leków. Naszą rentowność wspiera wprowadzony w drugiej połowie 2025 r. program oszczędnościowy – informuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel i prezes Selvity.

Czy Selvita zniknie z giełdy

Spółka zdecydowała również o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w celu wspierania dalszego rozwoju grupy i maksymalizacji długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.

„Dla nas ten proces sugeruje, że spółka widzi pilną potrzebę zwiększenia skali działalności, aby skutecznie konkurować na szybko zmieniającym się i zorientowanym na technologię rynku. Ostatnie przejęcie aktywów Charles River przez IQVIA sugeruje, że przedkliniczne CRO mogą być również interesującymi celami dla klinicznych CRO” – czytamy w raporcie BM PKO BP.

W komunikacie Selvity podano, że grupa pozostaje otwarta na różne opcje strategiczne, które mogą obejmować transakcję wycofania akcji z obrotu giełdowego lub zwiększenie alokacji kapitału na inicjatywy w zakresie M&A oraz wzrostu organicznego. Obejmuje to również scenariusze pozyskania dodatkowego finansowania, przeznaczonego wyłącznie na projekty wzrostowe i kreujące dodatkową istotną wartość dla spółki.

Selvita nie ustaliła harmonogramu przeglądu. W celu wsparcia procesu zaangażowała Rothschild & Co jako doradcę finansowego.