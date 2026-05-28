Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Scanway w I kwartale 2026 r.

Jakie są plany spółki.

Jak wygląda portfel zamówień.

Jak radzą sobie akcje na giełdzie.

Podczas czwartkowej sesji akcje Scanwaya tracą na wartości. Przed południem kosztują 349 zł po spadku o ponad 4 proc. Na rynek trafił raport spółki za I kwartał 2026 r.

– Był to okres intensywnej pracy nad przygotowaniem do kolejnego etapu skalowania biznesu. Inwestujemy w zaplecze produkcyjne i kompetencje operacyjne, aby sprawnie przekładać bieżący portfel zamówień na przychody i zawierać kolejne kontrakty z globalnymi klientami. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, rozmowy te mogą przełożyć się na nowe umowy w najbliższym czasie – komentuje Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya.

W I kwartale 2026 r. Scanway wypracował 3,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 29 proc. więcej niż rok wcześniej. Na poziomie EBITDA strata wyniosła 3,1 mln zł, a na poziomie netto spółka była 4,1 mln zł pod kreską. Czyli mocniej niż rok wcześniej, kiedy to strata netto wynosiła 2,9 mln zł.

Na koniec marca spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 13,5 mln zł. Przepływy operacyjne były słabsze niż rok temu (minus 8,9 mln zł).

Spółka wskazuje, że jednocześnie poziom kosztów operacyjnych wynoszący 7,9 mln zł (zmiana o 96 proc. rok do roku) odzwierciedlał wysoką aktywność operacyjną związaną z realizacją kontraktów.

– Niższy poziom środków pieniężnych oraz koszty operacyjne oddają intensyfikację prac projektowych i wejście spółki w kolejny etap rozwoju operacyjnego, obejmujący m.in. stopniowe przechodzenie do produkcji seryjnej. Ponosiliśmy zwiększone wydatki związane z osiąganiem przyszłych kamieni milowych – wyjaśnia Sławomir Broniarek, dyrektor finansowy Scanwaya.

Jakie plany ma Scanway

Portfel zamówień na 28 maja 2026 r. wynosi 53,5 mln zł. Istotną jego część stanowi kontrakt zawarty w ubiegłym roku z klientem z Azji na kwotę 9 mln euro, z którego około 80 proc. wartości pozostaje do rozpoznania w przychodach przyszłych okresów. Z kolei w I kwartale 2026 r. spółka podpisała umowę o współpracy z klientem z USA na opracowanie i dostarczenie nowej klasy instrumentów optycznych do obserwacji Ziemi, której przewidywana wartość może sięgnąć ok. 4,3 mln dol.

– Aktualny backlog wciąż przekracza 53 mln zł, a do rozpoznania pozostaje jeszcze około 80 proc. wartości największego kontraktu w historii spółki (zawartego z klientem z Azji na kwotę 9 mln euro – red.). Tak duży portfel zamówień, zasilany w kolejnych okresach projektami, o których informowaliśmy w okresie grudzień–styczeń, a także spodziewanymi nowymi umowami, daje nam dobrą perspektywę wzrostu na lata 2026-2027 i dalej. Tempo rozpoznawania tych środków na przychody ze sprzedaży uzależnione będzie od poszczególnych kamieni milowych w każdym z projektów – dodaje prezes.

Globalna branża kosmiczna rocznie rośnie o 9 proc. i do 2035 r. sięgnie 1,8 bln dolarów – wynika z raportu Agencji Rozwoju Przemysłu. Scanway jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą optycznych instrumentów do kosmosu oraz producentem oprogramowania umożliwiającego analizę pozyskanego obrazowania.

Spółka jesienią 2023 r. weszła na NewConnect z kursem odniesienia wynoszącym 45 zł. 27 marca 2026 r. zadebiutowała na rynku głównym, przenosząc notowania z NewConnect.