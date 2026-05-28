Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyniki miał Scanway w I kwartale 2026 r.
  • Jakie są plany spółki.
  • Jak wygląda portfel zamówień.
  • Jak radzą sobie akcje na giełdzie.

Podczas czwartkowej sesji akcje Scanwaya tracą na wartości. Przed południem kosztują 349 zł po spadku o ponad 4 proc. Na rynek trafił raport spółki za I kwartał 2026 r.

– Był to okres intensywnej pracy nad przygotowaniem do kolejnego etapu skalowania biznesu. Inwestujemy w zaplecze produkcyjne i kompetencje operacyjne, aby sprawnie przekładać bieżący portfel zamówień na przychody i zawierać kolejne kontrakty z globalnymi klientami. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, rozmowy te mogą przełożyć się na nowe umowy w najbliższym czasie – komentuje Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya.

Jakie wyniki ma Scanway w I kwartale 2026 r.

W I kwartale 2026 r. Scanway wypracował 3,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 29 proc. więcej niż rok wcześniej. Na poziomie EBITDA strata wyniosła 3,1 mln zł, a na poziomie netto spółka była 4,1 mln zł pod kreską. Czyli mocniej niż rok wcześniej, kiedy to strata netto wynosiła 2,9 mln zł.

Na koniec marca spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 13,5 mln zł. Przepływy operacyjne były słabsze niż rok temu (minus 8,9 mln zł).

Spółka wskazuje, że jednocześnie poziom kosztów operacyjnych wynoszący 7,9 mln zł (zmiana o 96 proc. rok do roku) odzwierciedlał wysoką aktywność operacyjną związaną z realizacją kontraktów.

– Niższy poziom środków pieniężnych oraz koszty operacyjne oddają intensyfikację prac projektowych i wejście spółki w kolejny etap rozwoju operacyjnego, obejmujący m.in. stopniowe przechodzenie do produkcji seryjnej. Ponosiliśmy zwiększone wydatki związane z osiąganiem przyszłych kamieni milowych – wyjaśnia Sławomir Broniarek, dyrektor finansowy Scanwaya.

Jakie plany ma Scanway

Portfel zamówień na 28 maja 2026 r. wynosi 53,5 mln zł. Istotną jego część stanowi kontrakt zawarty w ubiegłym roku z klientem z Azji na kwotę 9 mln euro, z którego około 80 proc. wartości pozostaje do rozpoznania w przychodach przyszłych okresów. Z kolei w I kwartale 2026 r. spółka podpisała umowę o współpracy z klientem z USA na opracowanie i dostarczenie nowej klasy instrumentów optycznych do obserwacji Ziemi, której przewidywana wartość może sięgnąć ok. 4,3 mln dol.

– Aktualny backlog wciąż przekracza 53 mln zł, a do rozpoznania pozostaje jeszcze około 80 proc. wartości największego kontraktu w historii spółki (zawartego z klientem z Azji na kwotę 9 mln euro – red.). Tak duży portfel zamówień, zasilany w kolejnych okresach projektami, o których informowaliśmy w okresie grudzień–styczeń, a także spodziewanymi nowymi umowami, daje nam dobrą perspektywę wzrostu na lata 2026-2027 i dalej. Tempo rozpoznawania tych środków na przychody ze sprzedaży uzależnione będzie od poszczególnych kamieni milowych w każdym z projektów – dodaje prezes.

Globalna branża kosmiczna rocznie rośnie o 9 proc. i do 2035 r. sięgnie 1,8 bln dolarów – wynika z raportu Agencji Rozwoju Przemysłu. Scanway jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą optycznych instrumentów do kosmosu oraz producentem oprogramowania umożliwiającego analizę pozyskanego obrazowania.

Spółka jesienią 2023 r. weszła na NewConnect z kursem odniesienia wynoszącym 45 zł. 27 marca 2026 r. zadebiutowała na rynku głównym, przenosząc notowania z NewConnect.

