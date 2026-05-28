Mimo wyraźnej poprawy rok do roku wyniki producenta naczep i przyczep nie sprostały oczekiwaniom. Grupa Wielton zanotowała w I kwartale br. 38,8 mln zł straty netto w porównaniu do 52,3 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Na poziomie wyniku EBITDA było 3 mln zł zysku wobec 16,6 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 565,1 mln zł, o ponad 16 proc. więcej niż przed rokiem. Wolumen sprzedaży zwiększył się rok do roku o 6 proc., do 3858 szt.

W odpowiedzi na rozczarowujący raport inwestorzy chętnie pozbywali się akcji spółki. W pierwszej fazie czwartkowego handlu kurs Wieltonu zniżkował o ok. 4 proc.

Grupa Wielton mocno odczuła załamanie koniunktury w branży transportowej w Europie, co negatywnie przełożyło się na jej wyniki. W ostatnich kwartałach sytuacja rynkowa zaczęła się poprawiać, co umożliwiło częściową odbudowę wolumenów i przychodów. Jednocześnie pojawiły się efekty wynikające z ograniczenia kosztów. – Pierwszy kwartał 2026 r. przyniósł pierwsze oznaki poprawy otoczenia rynkowego oraz dalszą poprawę wyników Grupy Wielton. Osiągnęliśmy wzrost przychodów o 16 proc., poprawiliśmy EBITDA o blisko 20 mln zł rok do roku oraz ograniczyliśmy stratę netto. Efekty te są rezultatem konsekwentnie realizowanych działań sprzedażowych, optymalizacji kosztów i koncentracji na poprawie efektywności operacyjnej oraz płynności finansowej. Jednocześnie kontynuujemy działania wzmacniające długoterminową odporność i potencjał rozwoju grupy – komentuje Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton.