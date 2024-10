Notowania Molecure podczas dzisiejszej sesji oscylują w okolicach wczorajszego zamknięcia. Obecnie za akcję trzeba zapłacić 11,4 zł. To o ponad jedną trzecią mniej niż 12 miesięcy temu. W stosunku do ceny docelowej z tegorocznej rekomendacji Noble Securities kurs ma 73-proc. przestrzeń do wzrostu.

Reklama

Jakie wyniki ma Molecure?

Model biznesowy Molecure polega na partneringu rozwijanych projektów z dużymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Głównym źródłem przychodów spółki są płatności wstępne oraz za osiąganie kolejnych kamieni milowych i tantiemy (ang. royalties) w ramach udzielanych licencji na kandydatów na leki.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Molecure będzie rozwijać nowe leki we współpracy z Avicenną Molecure i Avicenna Biosciences zawarły umowę o strategicznej współpracy badawczej w celu odkrywania nowych kandydatów na leki o najlepszych właściwościach farmaceutycznych.

Polska spółka jest na etapie rozwoju swoich projektów – biznes nie jest jeszcze rentowny. W samym III kwartale przychody wyniosły 0,6 mln zł wobec 0,1 mln zł oczekiwanych przez rynek, a na poziomie netto strata sięgnęła 6,3 mln zł wobec 7,8 mln zł straty prognozowanej średnio przez analityków. Na poziomie EBITDA strata też była niższa od oczekiwanej (-5,5 mln zł vs. -7,3 mln zł). W ujęciu narastającym (9 miesięcy) spółka jest prawie 21 mln zł pod kreską wobec 18,4 mln zł straty netto rok temu.

Co planuje Molecure?

W zaktualizowanej strategii, kluczowymi obszarami dalszego rozwoju Molecure są badania kliniczne dwóch wiodących cząsteczek, OATD-01 i OATD-02, oraz zasilana metodami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji platforma odkrywania leków modulujących funkcję mRNA oraz niezbadanych dotąd białek.