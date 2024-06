Pure Biologics liderem wzrostów na giełdzie. Kurs zawisł na widełkach

Podczas czwartkowej sesji WIG spada o prawie 1 proc. Zdecydowanie lepiej od szerokiego rynku radzą sobie dziś akcje spółki Pure Biologics. Drożeją o prawie 35 proc. To dziś największy wzrost na głównym rynku. Uwagę zwraca stosunkowo wysoki wolumen - od rana właściciela zmieniły już akcje Pure o wartości przekraczającej milion złotych. Dysproporcja pomiędzy popytem i podażą jest tak duża, że handel zawieszono. Teoretyczny kurs otwarcia wynosi 9,3 zł, co implikuje prawie 40-proc. wzrost.

Pure złożyło wniosek do FDA

Impulsem do wzrostu notowań stała się informacja, która napłynęła na rynek w środę wieczorem. Intrinsik Corp.,w imieniu Pure Biologics, złożyło zgłoszenie eIND (exploratory Investigational New Drug) do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dla kandydata na lek PBA-0111. Złożone eIND jest wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego fazy 0 u pacjentów z nowotworami litymi. Po uzyskaniu zgody FDA, polska spółka zamierza zakończyć badanie w ciągu sześciu miesięcy od jego rozpoczęcia.

Badanie zostanie wykonane przez amerykańską spółkę Presage Biosciences. Zobowiązała się ona m. in. do przygotowania spółki do spotkań z FDA, doradztwa w zakresie złożenia eIND, kwalifikacji ośrodków klinicznych, przeprowadzenia badania, zarządzania danymi, monitorowania oraz analizy wyników.

Badanie zostanie przeprowadzone w USA. Planowana jest rekrutacja maksymalnie 12 pacjentów z nowotworami głowy i szyi, mięsakiem tkanek miękkich oraz rakiem piersi. Badanie będzie polegało na wstrzyknięciu mikrodawek kandydata na lek bezpośrednio do guzów.

Szansa na lek na raka

W dotychczasowych badaniach związek PBA-0111 wykazywał ok. 40-proc. zahamowanie wzrostu guza w dwóch różnych modelach ludzkiego nowotworu u myszy. Polska firma podkreśla, że jej związek został także przebadany pod kątem bezpieczeństwa i nie wykazał oznak toksyczności zależnych od celu molekularnego lub układu immunologicznego. Zaobserwowano natomiast oznaki toksyczności związane z gatunkiem zwierzęcia wykorzystanego w badaniu (myszy), ale nie znalazły potwierdzenia u szczurów. Spółka spodziewa się, że obserwacje u myszy nie będą stanowiły zagrożenia dla przeprowadzenia badania.