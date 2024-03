Drastyczne cięcia w Pure Biologics. Kurs mocno w dół

- Spółka podjęła działania w kierunku radykalnego ograniczenia operacyjnych kosztów stałych i zmiany modelu na Virtual Biotech, a więc popularny na rynkach rozwiniętych model w sektorze biotechnologicznym, zakładający utrzymywanie wewnątrz organizacji jedynie zasobów niezbędnych do zarządzania projektami, w oparciu o zewnętrznych dostawców usług badawczo-rozwojowych, biznesowych etc. - wyjaśnia Pure Biologics w komunikacie.

Spółka zamierza kontynuować rozwój flagowych projektów PB004 i PB003G, dążąc równolegle - zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami - do podpisania co najmniej jednej umowy partneringowej do połowy 2024 r. W dłuższym terminie spółka liczy na pozyskanie finansowania grantowego, które mogłoby pozwolić na odbudowę portfolio projektów wczesnej fazy.

Równocześnie poinformowano, że w poprzednich tygodniach spółka prowadziła rozmowy z firmami zainteresowanymi przejęciem powierzchni laboratoryjnej, części zespołu oraz zakupem wybranych aktywów. W zakresie przejęcia poszczególnych zasobów spółka uzyskała pisemne potwierdzenia od kilku podmiotów. - Realizacja zaplanowanych działań ma prowadzić do ograniczenia operacyjnych kosztów stałych o ponad 20 mln zł w ujęciu rocznym oraz zabezpieczyć wpływy finansowe związane ze zbyciem istotnej części urządzeń laboratoryjnych, w wyniku czego spółka ma stworzyć fundament do dalszego rozwoju w nowym modelu biznesowym – podkreśla spółka.

Zarząd Pure zdecydował o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych, która obejmie docelowo 50 z 55 (90 proc.) obecnych pracowników grupy. Spółka zadecydowała o pozostawieniu tylko tych członków zespołu, którzy są obecnie absolutnie niezbędni do kontynuowania jej działalności oraz rozwoju projektów PB004 i PB003G i rozmów partneringowych. Łączne koszty związane ze zwolnieniami grupowymi oszacowano na 2,50 mln zł (koszty wynagrodzeń i odszkodowań), przy czym zaznaczono, że mogą one ulec ograniczeniu o co najmniej 0,6 mln zł. W związku z redukcją kosztów wynagrodzeń, spółka spodziewa się ograniczenia miesięcznych kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o pracę z poziomu 0,69 mln zł w lutym 2024 r. do 0,10 mln zł od czerwca 2024 r. (o 85 proc.), co może oznaczać obniżenie kosztów o ponad 7 mln zł w ujęciu rocznym.