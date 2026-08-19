Z tego artykułu dowiesz się: Jaki był I kwartał dla Komputronika.

Jak wyniki ocenia zarząd.

Jakie plany ma grupa.

Co się dzieje z cenami elektroniki.

Notowania Komputronika podczas środowej sesji spadają. Po południu akcje tracą ponad 6 proc. i są wyceniane na 5,9 zł. To reakcja na opublikowane wyniki finansowe za I kwartał roku 2026/2027.

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Jakie wyniki ma spółka

Skonsolidowane przychody w okresie od kwietnia do końca czerwca 2026 r. spadły do 391,5 mln zł z 397,8 mln zł. Na poziomie operacyjnym jest ponad 0,5 mln zł skonsolidowanej straty, wobec ponad 1 mln zł zysku rok wcześniej. Jeszcze mocniejsze pogorszenie widać na poziomie netto. Strata przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej przekracza 3 mln zł wobec niespełna 1,9 mln zł straty rok temu. Przepływy z działalności operacyjnej utrzymały się na podobnym poziomie, wynosząc prawie 5 mln zł (na plusie). Zobowiązania długoterminowe spadły, a krótkoterminowe wzrosły.

Pierwszy kwartał roku obrotowego należy do najsłabszych pod względem sprzedaży okresów w roku – zarówno dla Komputronika, jak i dla całej branży. Dodatkowo otoczenie rynkowe pozostawało w tym czasie trudne. Spółka podkreśla, że mimo to (w ujęciu jednostkowym) poprawiła rentowność sprzedaży i wynik operacyjny. Wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 47,5 mln zł, o 3,4 proc. wyższy niż rok wcześniej, mimo że przychody ze sprzedaży spadły o 2,6 proc., z 384,8 mln zł do 374,9 mln zł. Marża brutto na sprzedaży poprawiła się o 0,73 pkt proc., do 12,68 proc.

Na wyniki wpływ miały również zdarzenia o charakterze nieoperacyjnym i jednorazowym. Takie jak rozwiązanie rezerwy na VAT w kwocie 1,25 mln zł, co istotnie zwiększyło dane za I kwartał 2025 r. Teraz skorygowany zysk jednostkowy (po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń jednorazowych) na działalności operacyjnej wyniósł 0,5 mln zł wobec straty 0,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA wzrosła do 4,5 mln zł z 4,3 mln zł. Poprawił się także wynik przed opodatkowaniem oraz wynik netto.

Drożeją komponenty

Zarząd Komputronika podkreśla, że wyniki pierwszego kwartału należy analizować w kontekście zawirowań na rynku komponentów elektronicznych. W ostatnim kwartale kalendarzowym 2025 r. nastąpiła gwałtowna zmiana w segmencie pamięci, zarówno pamięci DRAM, jak i dysków twardych. Istotnie zmniejszyła się podaż produktów, a ceny komponentów zaczęły gwałtownie rosnąć. Zmiany te w istotnym stopniu przekładają się również na wzrost cen innych towarów, które zawierają komponenty pamięci. W efekcie drożeją również takie grupy towarowe jak komputery stacjonarne, laptopy czy telefony. W raporcie finansowym możemy wyczytać, że w kolejnych kwartałach przewidywany jest dalszy, wyraźny wzrost cen, co może spowodować zmniejszenie popytu ze strony konsumentów.

Mimo tych wszystkich zawirowań zarząd nie widzi zagrożeń dotyczących możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych informacji na temat możliwych do osiągnięcia wyników pozwalających zrealizować układ (model finansowy będący częścią planu restrukturyzacyjnego).

– Dodatni skorygowany wynik operacyjny w najsłabszym kwartale roku i wzrost EBITDA kroczącej o blisko 19 mln zł pokazują, że poprawa ma trwały charakter. Jednocześnie jesteśmy świadomi wyzwań wynikających z bezprecedensowej sytuacji na rynku komponentów - podsumowuje prezes Wojciech Buczkowski.