Wydarzeniem czwartku na rynku jest podpisanie ustawy o OKI przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rynek przyjął tę decyzję z niekrywaną satysfakcją.

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– Osobiste Konta Inwestycyjne wystartują 1 stycznia 2027 – to dziś stało się faktem. Bardzo się z tego cieszę. Start OKI to ważny krok w rozwoju polskiego rynku kapitałowego i GPW. OKI mogą zachęcić więcej Polaków do długoterminowego inwestowania i jednocześnie zwiększyć dostęp krajowych przedsiębiorstw do kapitału. Wciąż większość oszczędności Polaków pozostaje w gotówce i na depozytach. Dzięki OKI większa część tych środków może być inwestowana i może wspierać zarówno budowę majątku inwestorów, jak i rozwój polskich firm – mówi Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Czytaj więcej Oszczędzanie Można już szykować się na OKI. Prezydent podpisał ustawę Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI). Te mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

OKI – klucz do sukcesu leży w edukacji i ofercie produktowej

OKI wejdą w życie z początkiem stycznia 2027 r. Teraz jednak wszyscy stoją przed ważnym zadaniem: sprawić, aby OKI faktycznie trafiły do szerokiego grona odbiorców. – Ustawa, na którą czekał rynek, już jest. Teraz kluczowe będzie zbudowanie zaufania do nowego rozwiązania i przygotowanie rynku tak, aby od 2027 roku OKI rzeczywiście wspierały rozwój długoterminowego inwestowania w Polsce. Tutaj ważna będzie dobra kampania edukacyjna i szeroka oferta odpowiednich instrumentów finansowych. Z sukcesów polskich firm i całej gospodarki powinno korzystać jak najwięcej obywateli, a OKI dają realną szansę, aby tak właśnie się stało – podkreśla Tomasz Bardziłowski.

Czytaj więcej Finanse Polacy potrzebują OKI jeszcze bardziej niż sam rynek Osobiste konta inwestycyjne, które - o ile w najbliższym czasie ustawę podpisze prezydent Karol Nawrocki - mają zmienić sposób oszczędzania Polaków...

MF na etapie legislacyjnym wskazywał, że do 2030 r. dzięki OKI na GPW może napłynąć około 25 mld zł nowego kapitału, a do 2040 r. ma być to nawet 74 mld zł. Główną zaletą OKI będą preferencje podatkowe. Aktywa inwestycyjne, np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych w ramach OKI mają być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) będą zwolnione z podatku, ale do kwoty 25 tys. zł.