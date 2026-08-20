Z tego artykułu dowiesz się: O czym poinformowała Celon Pharma.

Dlaczego ta informacja jest tak ważna dla spółki.

Czy produkt Celonu będzie konkurował ze słynnym lekiem Ozempic.

Ile warte są akcje Celonu.

Notowania Celonu Pharmy podczas czwartkowej sesji idą mocno w górę. Po południu za akcję biotechnologicznej spółki trzeba zapłacić 22,8 zł po wzroście o ponad 11 proc. To reakcja na wieści, które dziś napłynęły na rynek.

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Jakie plany ma Celon Pharma

Celon Pharma uzyskała pozytywne wyniki badania biorównoważności produktu leczniczego zawierającego semaglutyd (Reduzek), rozwijanego przez spółkę. Stanowi to istotny krok w zakresie rozwoju tego leku jako odpowiednika leków Ozempic i Wegovy spółki Novo Nordisk.

Badanie wykazało biorównoważność leku polskiej spółki zarówno względem Wegovy, jak i Ozempic.

„Uzyskane wyniki potwierdzają porównywalną szybkość i stopień wchłaniania Semaglutydu Celon oraz produktów referencyjnych Wegovy(R) i Ozempic(R), a tym samym spełnienie kryteriów biorównoważności” – czytamy w raporcie.

Zarząd nie ukrywa, że wiąże z tym obszarem duże nadzieje.

– Prowadzimy zaawansowane działania dotyczące semaglutydu. Naszym celem jest zbudowanie modelu światowej komercjalizacji tego produktu poprzez partnerstwa z innymi firmami farmaceutycznymi. W tym projekcie widzimy znacznie więcej niż pojedynczy produkt – jest on ważnym elementem budowy globalnej obecności Celon Pharmy i budowania przewagi konkurencyjnej na największych rynkach farmaceutycznych – zapowiadał niedawno na łamach „Parkietu” Maciej Wieczorek, prezes Celonu.

Ile warte są akcje Celon Pharma

Notowania polskiej spółki znajdują się poniżej cen docelowych z rekomendacji. Przestrzeń do zwyżki – biorąc pod uwagę aktualną średnią cenę docelową i dzisiejszy kurs – wynosi 32 proc.

W najnowszym raporcie – z lipca 2026 r. – Noble Securities wyceniło walor na 29,3 zł. Analitycy podkreślają, że ostatnie kwartały pokazały, iż Celon Pharma w dalszym ciągu bardzo poważnie traktuje segment generyków. W obliczu potencjalnej erozji sprzedaży Salmeksu, Celon wprowadził do oferty linię leków kardiologicznych, z których lider sprzedażowy, Zarixa, już istotnie wpłynął na przychody. Zarząd jednak największy potencjał wzrostu w najbliższych latach widzi w obszarze generycznego semaglutydu, który już w pierwszej połowie 2028 roku chce zacząć oferować pacjentom na wybranych rynkach.

„Penetracja rynkowa leków z grupy GLP-1 jest niska w stosunku do potrzeb pacjentów, co sugeruje, że generyki w tym obszarze nie tyle będą konkurencją dla leków oryginalnych, co otworzą nowy niezaadresowany do tej pory rynek leczenia m.in. otyłości u osób, dla których ta terapia była zbyt droga i niedostępna, co wolumenowo istotnie zwiększy rynek” – oceniają analitycy.