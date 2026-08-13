Wyniki kwartalne Grupy Boryszew zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów. Podczas czwartkowego handlu na GPW jej akcje zwyżkowały nawet o prawie 3 proc.

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Wyniki Boryszewa pod lupą

W II kwartale 2026 r. Grupa Boryszew zanotowała 14,3 mln zł zysku netto wobec 3,2 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA grupy zwiększyła się rok do roku o ponad 65 proc., do 84,2 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 1,3 mld zł i były o blisko 6 proc. wyższe niż rok wcześniej. W całym I półroczu grupa miała 33 mln zł zysku netto, a EBITDA wyniosła 162 mlnzł, co oznacza poprawę o odpowiednio 140 proc. i o 21 proc. względem I półrocza poprzedniego roku. Przychody sięgnęły prawie 2,6 mld zł i były bardzo zbliżone do poziomu z poprzedniego roku.

–. Zgodnie z zapowiedziami rozwijamy także kompetencje w produkcji specjalnej, czego ilustracją była prezentacja linii produkcyjnej Hornet – Polskie Drony w lipcu. Wciąż ostrożnie podchodzimy do oznak ożywienia gospodarczego i oczekujemy na efekty wdrożenia instrumentów ochrony rynku, zwłaszcza w sektorze stalowym – komentuje Wojciech Kowalczyk, prezes Grupy Boryszew.

Efektowna poprawa w segmencie Metale motorem poprawy

W II kwartale 2026 r. przychody segmentu motoryzacji zanotowały 4,4-proc. spadek rok do roku, do 337 mln zł, głównie z powodu dekonsolidacji niemieckich spółek z Grupy Boryszew Automotive Plastics (BAP). EBITDA segmentu wyniosła 30 mln zł, powracając do poziomu z roku ubiegłego. Przychody w segmencie Metale zwiększyły się rok do roku o 19 proc., do 726 mln zł, a wynik EBITDA niemal potroił się, osiągając 29 mln zł. Poprawa rentowności segmentu wynikała z korzystnego otoczenia rynkowego, w tym wyższych notowań metali bazowych oraz wzrostu wolumenów sprzedaży w wybranych obszarach działalności. To pozytywnie przełożyło się na wyniki w spółkach metali nieżelaznych (głównie NPA Skawina), a także na wyższe wolumeny sprzedaży w spółce Alchemia.

Segment Gospodarka Cyrkularna zanotował blisko 7-proc. spadek przychodów w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, osiągając 110 mln zł. EBITDA utrzymała się na podobnym poziomie 17 mln zł.

Segment Energia wypracował 130 mln zł przychodów, o niemal 14 proc. mniej niż rok wcześniej oraz 2 mln zł zysku EBITDA. Notowane spadki wynikały z zakończenia kontraktów niskomarżowych oraz o podwyższonym ryzyku kredytowym.