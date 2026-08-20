Jak podano w komunikacie, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 r. przychody brutto z ubezpieczeń wzrosły do blisko 15,7 mld zł z 15,2 mld zł rdr, co oznacza wzrost o 3,3 proc.

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„Za nami dobre pierwsze półrocze, które potwierdziło odporność i siłę zdywersyfikowanego modelu biznesowego Grupy PZU. (...) Dobre wyniki w ubezpieczeniach majątkowych i na życie, a także wyraźna poprawa rezultatów inwestycyjnych w drugim kwartale pokazują, że Grupa PZU skutecznie rozwija wszystkie kluczowe obszary działalności” – poinformował cytowany w komunikacie prezes PZU Bogdan Benczak.

Jak podkreślono w komunikacie, do wzrostu Grupy PZU w pierwszym półroczu 2026 r. przyczyniły się przede wszystkim rozwój ubezpieczeń na życie, oferty pozakomunikacyjnej ubezpieczeń majątkowych i obszaru zdrowia, wzrost aktywów klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI.

Dodano, że w ubezpieczeniach majątkowych Grupa PZU koncentrowała się na rozwoju oferty w obszarze ubezpieczeń pozakomunikacyjnych masowych (wzrost o 6,4 proc. r/r), w szczególności produktów mieszkaniowych, oraz rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie rynek ubezpieczeń komunikacyjnych pozostawał pod wpływem utrzymującej się presji cenowej.

Spadek przychodów w ubezpieczeniach komunikacyjnych – jak wyjaśniono – w drugim kwartale tego roku w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej o 5,7 proc. wynikał z utrzymującej się intensywnej konkurencji cenowej w OC i AC, a działania konkurentów ukierunkowane na pozyskanie klienta detalicznego skutkowały obniżeniem średniej składki przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży.

W ubezpieczeniach na życie wzrosty odnotowano we wszystkich liniach biznesowych. „Szczególnie dobry rezultat osiągnięto w ubezpieczeniach indywidualnych ochronnych, w których przychody zwiększyły się o 27 proc. rok do roku, z 407 mln zł do 517 mln zł w pierwszym półroczu 2026 roku” – dodano.

Z kolei zysk netto z pozabankowej działalności Grupy wyniósł w drugim kwartale 1,22 mld zł wobec 944 mln zł rok wcześniej. Wynik z usług ubezpieczeń w tym samym czasie wzrósł do 1,15 mld zł wobec 904 mln zł w analogicznym okresie 2025 roku, natomiast w pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł 2,29 mld zł wobec 2,16 mld zł rok wcześniej.

W pierwszym półroczu wynik na portfelu inwestycyjnym wyniósł 1,4 mld zł i utrzymał się na poziomie zbliżonym do osiągniętego rok wcześniej. W drugim kwartale odnotowano wyraźniejszą poprawę, a wynik wzrósł do 749 mln zł wobec 655 mln zł w pierwszym kwartale 2026 roku.

Jak podano, w obszarze zdrowia przychody filaru zwiększyły się do 1,16 mld zł po pierwszym półroczu 2026 roku, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. rok do roku. Rosło też znaczenie zdalnych kanałów obsługi pacjentów, w tym wizyt umawianych przez mojePZU.

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) – spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy wchodzą oprócz PZU Życie m.in.: Link4, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,19 proc. akcji.