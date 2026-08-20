Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki finansowe osiągnęła Grupa PZU w drugim kwartale i w pierwszym półroczu 2026 r.

Jaki wkład w wyniki Grupy PZU miały należące do niej banki Alior i Pekao.

Jakie segmenty działalności ubezpieczeniowej okazały się motorem wzrostu, a które zmagają się z presją rynkową.

Jakie cele stoją za fuzją z LINK4 oraz ekspansją na rynku ukraińskim.

Największy polski ubezpieczyciel pokazał w czwartek wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2026 r.

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Przychody i zyski

Przychody brutto Grupy PZU z ubezpieczeń w pierwszych sześciu miesiącach tego roku sięgnęły 15,7 mld zł, a w drugim kwartale 7,9 mld zł. To wzrost odpowiednio o 2,8 proc. i 2,4 proc. w ujęciu rok do roku. Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej to 3 mld zł w pierwszym półroczu i 1,65 mld zł w drugim kwartale. Wyniki te osiągnięto mimo wymagającego otoczenia rynkowego, utrzymującej się inflacji szkodowej i silnej konkurencji cenowej w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. Zysk netto PZU w drugim kwartale wzrósł o 12 proc. rok do roku i o 20,9 proc. w ujęciu kwartalnym. W pierwszym półroczu zysk netto spadł o 6,8 proc. w ujęciu rocznym.

Należące do Grupy PZU Alior Bank i Bank Pekao dołożyły do jej zysku netto 801 mln zł, rok wcześniej było to 1,02 mld zł. Ten spadek to efekt niższych stóp procentowych, wyższego opodatkowania i orzeczeń TSUE, które negatywnie wpływają na wyniki banków w grupie PZU.

– Za nami dobre pierwsze półrocze, które potwierdziło odporność i siłę zdywersyfikowanego modelu biznesowego Grupy PZU. Wypracowaliśmy ponad 3 mld zł zysku netto i zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń do blisko 15,7 mld zł, mimo wymagającego otoczenia rynkowego, utrzymującej się presji kosztowej oraz niższej kontrybucji sektora bankowego. Dobre wyniki w ubezpieczeniach majątkowych i na życie, a także wyraźna poprawa rezultatów inwestycyjnych w drugim kwartale pokazują, że Grupa PZU skutecznie rozwija wszystkie kluczowe obszary działalności. Równolegle realizujemy ważne inicjatywy strategiczne, wzmacniamy naszą pozycję na rynku ukraińskim i przygotowujemy połączenie PZU oraz LINK4 – skomentował cytowany w komunikacie Bogdan Benczak, prezes PZU. – Fundamentem naszych wyników pozostaje rentowny biznes ubezpieczeniowy, wspierany przez dynamicznie rozwijające się obszary zdrowia, zarządzania aktywami oraz konsekwentną realizację strategii wzrostu – dodał.

Kluczowe obszary

Do wzrostu Grupy PZU w pierwszym półroczu 2026 r. przyczyniły się przede wszystkim rozwój ubezpieczeń na życie, oferty pozakomunikacyjnej ubezpieczeń majątkowych i obszaru zdrowia, wzrost aktywów klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI.

W ubezpieczeniach majątkowych Grupa PZU koncentrowała się na rozwoju oferty w obszarze ubezpieczeń pozakomunikacyjnych masowych (wzrost o 6,4 proc. r/r), w szczególności produktów mieszkaniowych oraz rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie rynek ubezpieczeń komunikacyjnych pozostawał pod wpływem utrzymującej się presji cenowej.

W ubezpieczeniach na życie wzrosty odnotowano we wszystkich liniach biznesowych. Szczególnie dobry rezultat PZU osiągnęło w ubezpieczeniach indywidualnych ochronnych, w których przychody zwiększyły się o 27 proc. rok do roku, z 407 mln zł do 517 mln zł w pierwszym półroczu 2026 r.

– Konsekwentnie rozwijamy obszary, w których klienci oczekują stabilnej i adekwatnej ochrony: ubezpieczenia na życie, ochrona majątku oraz oferta dla przedsiębiorców. Szczególnie cieszy nas wzrost w ubezpieczeniach indywidualnych, który potwierdza rosnące zainteresowanie rozwiązaniami dopasowanymi do sytuacji życiowej i potrzeb klientów – podkreślił Bogdan Benczak.

Rentowność w ubezpieczeniach

Zysk netto z pozabankowej działalności Grupy wyniósł w drugim kwartale 1,22 mld zł, wobec 944 mln zł rok wcześniej. Wynik z usług ubezpieczenia w samym drugim kwartale wzrósł do 1,15 mld zł wobec 904 mln zł w analogicznym okresie 2025 r., natomiast w całym pierwszym półroczu 2026 r. wyniósł 2,29 mld zł, wobec 2,16 mld zł rok wcześniej.

W pierwszym półroczu wynik na portfelu inwestycyjnym wyniósł 1,4 mld zł i utrzymał się na poziomie, zbliżonym do osiągniętego rok wcześniej. W samym drugim kwartale odnotowano wyraźną poprawę, a wynik wzrósł do 749 mln zł wobec 655 mln zł w pierwszym kwartale 2026 r.

– Pomimo presji w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz niższej kontrybucji sektora bankowego, podstawowy biznes ubezpieczeniowy utrzymuje wysoką rentowność – skomentował Maciej Fedyna, członek zarządu PZU odpowiedzialny za obszar ryzyka i finansów.

Strategia, fuzja z LINK4, Ukraina

W pierwszym półroczu 2026 r. Grupa PZU kontynuowała realizację inicjatyw strategicznych, które mają wspierać jej wzrost i konkurencyjność. Chodzi m.in. o działania w dystrybucji, program „odNowa”, zmiany procesowe w likwidacji szkód, rozwój filaru zdrowie, inwestycje w innowacje oraz nowe funkcjonalności w aplikacji mojePZU.

W obszarze zdrowia przychody Grupy zwiększyły się do 1,16 mld zł po pierwszym półroczu 2026 r., co oznacza wzrost o ponad 10 proc. rok do roku. Rosło też znaczenie zdalnych kanałów obsługi pacjentów, w tym wizyt umawianych przez mojePZU.

Grupa PZU kontynuowała również działania związane z konsolidacją aktywów w Polsce. Zgodnie z zaprezentowanym w czerwcu planem połączenia, rejestracja fuzji prawnej PZU i LINK4 planowana jest na pierwszy kwartał 2027 r. Potrzebne są tu jeszcze zgody regulacyjne i korporacyjne. Celem projektu jest wdrożenie modelu multibrandowego i wzrost konkurencyjności Grupy PZU.

Wzmocnieniu pozycji w segmencie ubezpieczeń na życie na rynku ukraińskim służyć ma zawarcie warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji lidera tego rynku, MetLife Ukraina.

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Zarządzanie aktywami

Podmioty Grupy PZU zarządzają środkami klientów zewnętrznych o łącznej wartości blisko 140 mld zł. Istotną część tych środków stanowią inwestycje długoterminowe w ramach OFE, DFE i PPK, które przekroczyły 60 mld zł.

TFI PZU zajęło pierwsze miejsce na rynku pod względem sprzedaży netto funduszy rynku kapitałowego od klientów zewnętrznych, z napływami na poziomie 4,2 mld zł. Aktywa PPK TFI PZU osiągnęły 11,9 mld zł, co oznacza wzrost o 42 proc. rok do roku i drugie miejsce na rynku PPK pod względem wartości zarządzanych aktywów.

Grupa PZU rozwijała także ofertę funduszy pasywnych. Aktywa trzech funduszy ETF PZU na koniec czerwca 2026 r. wyniosły 139,9 mln zł. W pierwszych dniach sierpnia na rynku zadebiutowały dwa kolejne fundusze: PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych FIZ oraz PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych FIZ.

Jednocześnie aktywa netto funduszy emerytalnych zarządzanych przez PTE PZU przekroczyły 46 mld zł. Wzrost ten był efektem zarówno dobrych wyników inwestycyjnych OFE PZU „Złota Jesień” i DFE PZU, jak i rosnącego zainteresowania długoterminowym oszczędzaniem emerytalnym.

Portfel inwestycyjny i dywidenda

Grupa PZU pochwaliła się w czwartek wysokim poziomem bezpieczeństwa kapitałowego. Jej wskaźnik Wypłacalność II wyniósł 230 proc. (dane na koniec pierwszego kwartału 2026 r.). W portfelu inwestycyjnym dominują obligacje (83 proc.), w tym 70 proc. to obligacje skarbowe.

Walne Zgromadzenie PZU zatwierdziło wypłatę rekordowej dywidendy w wysokości 4,80 zł na akcję. Oznacza to wzrost o 7,4 proc. rok do roku, czyli o 33 grosze względem ubiegłorocznej wypłaty. Dywidenda trafi do akcjonariuszy 8 października.

– Rekordowa dywidenda stanowi zwieńczenie bardzo dobrego pierwszego półrocza dla Grupy PZU, która jednocześnie zwiększa skalę działalności, utrzymuje silną pozycję kapitałową i konsekwentnie realizuje ambitne cele strategiczne – podsumował ubezpieczyciel.