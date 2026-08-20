Maksymalny wolumen odpowiada jednej czwartej rocznego zapotrzebowania Grupy Orlen na ropę. Surowiec będzie trafiał do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Kontrakt ma zwiększyć udział ropy z przewidywalnego kierunku norweskiego i wzmocnić bezpieczeństwo dostaw w regionie.

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Cytowany w komunikacie prezes Orlenu Ireneusz Fąfara ocenił, że umowa wzmacnia dostęp grupy do stabilnych źródeł ropy z Norwegii i jest odpowiedzią na niestabilność globalnych rynków. Jak wskazał, współpraca z Equinorem ma zapewniać przewidywalność dostaw i wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Jak podano, Johan Sverdrup należy do największych złóż naftowych na świecie i odpowiada za około jedną trzecią norweskiej produkcji ropy. Wydobycie ze złoża prowadzone jest przy znacznym ograniczeniu emisji CO2 dzięki zasilaniu platform energią elektryczną z lądu, pochodzącą głównie z odnawialnych źródeł.

Orlen podkreślił, że kontrakt rozwija dotychczasową współpracę z Equinorem, obejmującą m.in. działalność wydobywczą na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz projekty związane z rozwiązaniami niskoemisyjnymi.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o modułowe reaktory SMR.