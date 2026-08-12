W środę 12 sierpnia akcjonariusze Asseco Poland zebrali się drugi raz w tym roku, aby oddać głosy nad projektami uchwał o programach menedżerskich dla kadry zarządzającej grupy opartych na akcjach własne i umorzenia akcji własnych informatycznej spółki. Tak jak za pierwszym razem układ sił na zgromadzeniu sprawił, że żadna merytoryczna uchwała nie została przyjęta.

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Impas na zgromadzeniu Asseco Poland. OFE wywalczyły tylko głosowanie

„Na stole” były trzy takie projekty i wszystkie przepadły. Pierwsze dwa: o programach menedżerskich dla kadry zarządzającej Asseco Poland i spółek zależnych oraz o umorzeniu 1,09 mln akcji własnych przygotował zarząd Asseco Poland. Trzeci - o umorzeniu 2,49 mln akcji własnych, czyli wszystkich posiadanych przez spółkę – Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale Nederlanden.

Uchwała ws. programów menedżerskich proponowana przez zarząd przepadła za sprawą kilkuset tysięcy głosów. Za nią oddano 33,41 mln głosów, a przeciwko – niecałe 34,37 mln.

Gdy przyszła pora na głosowanie projektu uchwały o umorzeniu akcji, wywiązała się dyskusja, która propozycja powinna zostać poddana pod głosowanie. Przewodniczący NWZ Andrzej Gerlach chciał poddać pod głosowanie jako pierwszą propozycję zarządu.

Zaoponował Grzegorz Latkowski, pełnomocnik OFE NN, powołując się na paragraf 5 uchwały o programach menedżerskich: – Poprzednia uchwała nie została przyjęta, w związku z tym propozycja przedstawiona przez spółkę nie powinna być głosowana, a w pierwszej kolejności powinna być poddana pod głosowanie propozycja akcjonariusza, którego reprezentuję – powiedział. Ten głos wsparł także przedstawiciel innego funduszu.

Przewodniczący najpierw oponował, tłumacząc, że poprzednia uchwała nie istnieje, bo nie została podjęta, ale ostatecznie ogłosił 10-minutową przerwę. Po niej zmienił zdanie.

– Po szerokich przeprowadzonych tu konsultacjach przychylam się do propozycji pełnomocnika OFE NN – powiedział ostatecznie Andrzej Gerlach i poddał pod głosowanie projekt OFE NN.

Jednak OFE również nie zdołało zgromadzić odpowiedniego poparcia. Aby uchwała została przyjęta, musieliby zagłosować „na tak” akcjonariusze dysponujący na NWZ przynajmniej 75 proc. głosów. Tymczasem za projektem OFE oddano 26,7 mln głosów (czyli 39,4 proc. wszystkich obecnych), przeciwko padło 30,5 mln głosów, a wstrzymali się akcjonariusze dysponujący 10,5 mln akcji i głosów na zgromadzeniu.

Po tym głosowaniu NWZ zostało zamknięte.

O co chodzi w sporze o akcje własne informatycznej grupy

OFE NN nie jest przeciwnikiem programów menedżerskich. Jednak zdaniem tego towarzystwa emerytalnego tylko umorzenie wszystkich akcji własnych jest w interesie akcjonariuszy i spółki. OFE argumentowało, że skoro nie wszystkie skupione przez Asseco walory zostały zaoferowane potencjalnym inwestorom (część pakietu spółka przekazała nowemu znaczącemu akcjonariuszowi – TSS Europe, spółce z kanadyjskiej grupy Constellation Software), to naturalnym ich przeznaczeniem powinno być ich umorzenie. „Takie działanie będzie zmniejszało liczbę akcji spółki w obrocie i zwiększało wartość akcji posiadanych obecnie przez wszystkich akcjonariuszy” – argumentowało towarzystwo emerytalne.

OFE oceniło też, że nowe propozycje zarządu nt. wykorzystania akcji własnych i konstrukcja programów motywacyjnych „pozostają zasadniczo zbliżone” do rozwiązań, które przedstawiono akcjonariuszom 18 marca.

„W szczególności nie dostrzegamy zmian, które w dostatecznym stopniu wzmacniałyby przejrzystość oraz długoterminowy charakter powiązania korzyści uczestników programów ze wzrostem wartości spółki. Wobec powyższego wnioskodawca ponownie proponuje przeznaczenie wszystkich posiadanych przez spółkę akcji własnych do umorzenia. Propozycja ta ma charakter konkurencyjny wobec rozwiązania przedstawionego przez zarząd i, w ocenie wnioskodawcy, jest bardziej przejrzysta oraz zgodna z zasadą równego traktowania akcjonariuszy i dobrymi praktykami ładu korporacyjnego” – pisało OFE.

Jak wskazywaliśmy, marcowy i sierpniowy projekt zarządu ws. programu menedżerskiego różniły się głównie poziomem przyszłej dywidendy obiecywanej przez grupę. Urosła ona o 1,1 mld zł.

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– Główną zmianą, która według mnie mogła spodobać się akcjonariuszom, jest wyższa proponowana wysokość dywidendy, jako warunek realizacji programu. Poprzednio, zgodnie z założeniami przedstawionymi w projektach uchwał, implikowana dywidenda w latach 2027-2030 miała wynieść 1,7 mld zł. Teraz to 2,8 mld zł - wyjaśniał wzrost notowań Asseco po publikacji nowych propozycji zarządu Piotr Raciborski, analityk Wood&Company.

Jak widać było już przed środowym NWZ, to nie wystarczyło. Co dalej? Zadaliśmy pytania zarządowi Asseco Poland i czekamy na odpowiedzi.

Kurs akcji informatycznej firmy w miesiącu poprzedzającym środowe NWZ zyskał prawie 25 proc. Po zgromadzeniu walor rzeszowskiej grupy kosztuje 225 zł i świeci na czerwono, lekko tracąc na wartości.

Była to już trzecia propozycja programu menedżerskiego. Pierwsza przedstawiona zimą, a przygotowana z inicjatywy TSS miała być głosowana 24 lutego. Zakładała, że akcje odpowiadające 3 proc. kapitału otrzyma Adam Góral, a pozostali menedżerowie 1,5 proc. Tamto walne się jednak nie odbyło. Drugie zarząd zwołał na marzec, a wcześniej Adam Góral, założyciel i prezes Asseco Poland , że rezygnuje z akcji.