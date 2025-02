Akcje spółki Metaplanet Inc. zyskały przez ostatnie 12 miesięcy ponad 4000 proc. - najmocniej spośród papierów wszystkich spółek notowanych w Tokio. Firma ta skupuje bitcoiny, naśladując w ten sposób model rozwoju spółki Strategy (dawnej MicroStrategy) Michael Saylora. Metaplanet mocno przyciąga inwestorów. W 2024 r. liczba jej akcjonariuszy powiększyła się pięciokrotnie, do prawie 50 tys.

Założycielem tej firmy jest Simon Gerovich, były trader Goldman Sachs. Został on prezesem Metaplanet w 2013 r. Wówczas ta spółka nosiła nazwę Red Planet Japan i zarządzała hotelami. Na początku 2024 r. zmieniła profil działalności, koncentrując się na zakupach bitcoinów. Gerovich zdecydował się na to, po tym jak wysłuchał podcastu Michaela Saylora dotyczącego kryptowalut. Metaplanet posiadała pod koniec stycznia 1762 bitcoiny i chce do końca roku zwiększyć ich liczbę do 20 tys., a w 2026 r. kupić 21 tys.

- Metaplanet ma dużą ekspozycję do zmiennej bazy detalicznej. Ta spółka musi upewnić się, że jej akcjonariusze dobrze rozumieją jej strategię - uważa Rhiannon Ewart-White, analityczka firmy Storm Research.

Gerovich stwierdził w rozmowie z agencją Bloomberga, że optymizm inwestorów kryptowalutowych związany z rządami Trumpa mocno zwiększył popyt na bitcoiny w Japonii.