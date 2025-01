W ciągu dwóch lat kurs bitcoina może dojść do 250 tys. dolarów

Jak wyjaśnia Mateusz Kara, CEO w Ari10, fintechu działającego na rynku kryptowalut, łączącego tradycyjny sektor finansowy ze światem blockchain, ostatnie spadki wartości BTC są zdrowym objawem po wysokich wzrostach. Zdaniem eksperta, oznaczają korektę przed następnymi silnymi skokami. – Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na obecny moment, poprzedzający zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta USA, które odbędzie się 20 stycznia br. To jest tzw. cisza przed burzą. Już w przeddzień ceremonii można spodziewać się większych wahań. Natomiast kluczowe dla notowań będzie samo przemówienie, o ile będzie ten temat poruszony. Wówczas jego treść istotnie wpłynie na wartość BTC – przewiduje ekspert.

Zapowiedzi Trumpa wzmocnią bitcoina

Analitycy spodziewają się, że Trump wzmocni pozycję BTC swoimi zapowiedziami tak, jak czynił to wcześniej. W kampanii wyborczej m.in. obiecywał, że stworzy strategiczną rezerwę bitcoina i powoła radę doradczą ds. kryptowalut. – Oczywiście rynek pozostanie w niepewności niemal do zakończenia ceremonii. Natomiast Trump od dłuższego czasu wykazuje zainteresowanie kryptowalutami i technologią blockchain. Jego zaangażowanie w projekty takie, jak kolekcje NFT z jego podobizną, pokazuje, że rozumie potencjał cyfrowych aktywów i ich rosnącą rolę w nowoczesnej gospodarce – zwraca uwagę Izabela Mazur COO w Ari10.

Do tego Mateusz Kara przypomina, że Trump, jak sam ujawnił, jest właścicielem kryptowalut o wartości przekraczającej 5 milionów USD, głównie w Ethereum. Zdaniem eksperta, taki fakt wskazuje na jego osobiste zaufanie do rynku kryptowalut, co może przełożyć się na chęć wspierania polityki sprzyjającej dalszemu rozwojowi tej branży. Polityk korzystający z kryptowalut dużo przychylniej będzie się wypowiadał na zaprzysiężeniu niż taki, który tej technologii nie zna.

– Warto podkreślić, że Republikanie mają obecnie przewagę w Izbie Reprezentantów, co stwarza korzystne warunki polityczne do wprowadzenia regulacji wspierających rynek. W połączeniu z osobistym zainteresowaniem Trumpa kryptowalutami i technologią blockchain, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego administracja odegra kluczową rolę w tworzeniu przyjaznego środowiska legislacyjnego dla tego dynamicznie rozwijającego się sektora – zauważa CEO w Ari10.