Bitcoin powyżej 68 tys. dolarów, bycze nastroje w branży kryptowalut

Trump jedzie do Nashville

Trump, który w ostatnich miesiącach dokonał zauważalnego zwrotu w ocenie aktywów cyfrowych, 27 lipca ma uczestniczyć w ważnej konferencji w Nashville poświęconej bitcoinowi i wygłosić tam przemówienie.

Co więcej, kandydat republikanów przy tej okazji będzie gospodarzem przyjęcia którego uczestnicy na potrzeby kampanii wyborczej mają wpłacić 844 600 dolarów od osoby.

Poglądów Kamali Harris odnośnie do aktywów cyfrowych branża krypto jeszcze nie zna. Caroline Bowler, prezeska BTĆ Markets, spodziewa się, że może się to wyjaśnić w nadchodzących tygodniach. Nie wyklucza ona, że stosunek do bitcoina i spółki może nawet odegrać decydującą rolę w wyborach prezydenckich.

Entuzjazm Muska po skoku bitcoina

Sforsowanie przez bitcoina poziomu 68 tysięcy dolarów z entuzjazmem na koncie X powitał Elon Musk, a Teong Hng, prezes Satori Research, firmy inwestującej w aktywa cyfrowe, zauważył, że aktywność na rynku opcji sugeruje, że bitcoin wkrótce może się znaleźć blisko rekordu wszech czasów.

Rosnące zainteresowanie opcjami kupna z ceną wykonania na poziomie 100 tys. dolarów sugeruje, iż inwestorzy instytucjonalni są coraz większymi optymistami co do notowań bitcoina.

Hng spodziewa się silnego rajdu pod koniec roku na fali zwycięstwa Trumpa.