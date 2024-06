Rekordowe pozycje na bitcoionowych kontraktach rzucają cień na statystyki

To królestwo funduszy hedgingowych wspomaganych kredytem. Mimo gry na krótkich pozycjach nie wolno na tej podstawie wyciągać wniosków o dominującym niedźwiedzim nastawieniu funduszy hedgingowych co do perspektyw cen na rynku transakcji natychmiastowych i kontraktów terminowych, zaznacza agencja Bloomberg.

Jest to prawdopodobnie rezultatem coraz bardziej popularnej neutralnej strategii funduszy hedgingowych.

Pozycje o wartości 7,5 miliarda dolarów

Ta strategia znana jest jako handel bazowy. Polega na zarabianiu na różnicach cen tego samego instrumentu bazowego w transakcjach spot (natychmiastowych) i w kontraktach terminowych.

Właśnie handel bazowy ma największy udział w statystykach krótkiej sprzedaży.

- Popularność transakcji bazowych można zaobserwować w statystykach krótkich pozycji funduszy hedgingowych na kontraktach CME BTC — wskazuje Ravi Doshi, ekspert firmy brokerskiej FalconX.