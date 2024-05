Czytaj więcej Kryptowaluty Gdzie są globalne centra wiary w wirtualne waluty? Wśród krajów uznawanych za najbardziej przyjazne wobec kryptoaktywów są zarówno Argentyna, USA, jak i Ukraina. Największy odsetek populacji posiada je natomiast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ile pieniędzy może napłynąć do ETF-ów opartych na etherze?

W styczniu SEC zatwierdziła pierwsze ETF-y oparte na bitcoinie (przed tą decyzją również poleciła dokonać poprawek we wnioskach). To dało silny impuls do wzrostu notowań bitcoina, a w ślad za nim innych kryptowalut. Analitycy wskazują, że ewentualne zatwierdzenie przez SEC ETF-ów opartych na etherze również może stać się impulsem do zwyżek na rynku wirtualnych walut.

- Spodziewam się znaczących napływów kapitału na rynek ethereum, napędzanych przez ETF-y, tak jak to było w przypadku bitcoina po zatwierdzeniu przez SEC wniosków o stworzenie ETF-ów — mówi Geoff Kendrick, analityk Standard Chartered. Jego zdaniem, napływy do notowanych na giełdach funduszów opartych na etherze mogą wynieść w ciągu 12 miesięcy od 15 mld USD do 45 mld USD. W amerykańskich bitcoinowych ETF-ach jest obecnie 59 mld USD, a od stycznia przyciągnęły one 13 mld USD od inwestorów

Analitycy Binance Research wskazują, że jeżeli podstawowe scenariusze dla gospodarki USA się sprawdzą (czyli uniknie ona recesji i stagflacji, a Fed zacznie w tym roku ciąć stopy procentowe), to środowisko makroekonomiczne powinno wspierać notowania ryzykownych aktywów takich jak kryptowaluty. Korekta na rynku, do której doszło w kwietniu była w dużym stopniu związana z gorszymi niż oczekiwano danymi gospodarczymi z USA oraz z obawami przed stagflacją. Można ją traktować jednak jako "zdrowy reset" rynku. Zwracają oni uwagę również na to, że rynek kryptowalutowy staje się coraz bardziej dojrzały.

"W ostatnim miesiącu sieć bitcoinowa przetworzyła swoją miliardową transakcję. Doszło również do ekspansji płynności w ekosystemie kryptowalutowym, wraz ze wzrostem podaży stablecoinów (tzw. stabilnych kryptowalut, powiązanych kursowo z walutami tradycyjnymi - red.) do najwyższego poziomu od dwóch lat" - wskazują eksperci Binance Research.