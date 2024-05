ETF na Ether: Rynki kryptowalut pewne zatwierdzenia

We wtorek Ether osiągnął największy dwudniowy wzrost od prawie dwóch lat w obliczu spekulacji na temat wyniku wniosków o amerykańskie fundusze notowane na giełdzie, które śledzą drugą co do wielkości kryptowalutę na świecie, podczas gdy Bitcoin również osiągnął rekordowy poziom.

Reklama

Ether, który stanowi podstawę sieci blockchain Ethereum, był tego dnia o 8 proc. wyższy i wyniósł 3775 dolarów, najwięcej od dwóch miesięcy, po wzroście o 13,8 proc. w poniedziałek.

Najpopularniejsza kryptowaluta Bitcoin ostatnio wzrosła o 2,2 proc. do 71 000 dolarów, czyli o około 4 proc. mniej niż marcowy szczyt wynoszący 73 803,25 dolarów.

Organ nadzorczy rynków amerykańskich wyda w tym tygodniu swoją decyzję w sprawie niektórych zastosowań spotowych ETF-ów. Analitycy i inwestorzy twierdzą, że wtorkowy skok był wynikiem niepotwierdzonych plotek, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może zatwierdzić te produkty, po tym jak inwestorzy wcześniej sądzili, że zostaną one odrzucone.