Nowe bitcoinowe ETF zmieniają kryptowalutowe rynki. Kto korzysta?

Napisałem jakiś czas temu, że przesądzone wydaje się zrealizowanie obietnicy zniesienia lub ograniczenia podatku Belki, jednak zdając sobie sprawę, że nie każdy zgłaszający taki postulat wie dokładnie, o co chodzi, postanowiłem odnieść się do pewnych argumentów, które już padają u progu zmaterializowania się odpowiednich przepisów. Czy są to argumenty rzeczowe?