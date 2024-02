Polacy wierzą w rozwój rynku kryptowalut

Bitcoin jest nadal dominującym aktywem kryptowalutowym posiadanym przez polskich użytkowników Binance. Udział tej waluty w ich portfelu inwestycyjnym wynosi 17,6 proc., na drugim miejscu jest ETH (14,4 proc.), a potem BNB (12,3 proc.).

Blisko 40 proc. respondentów inwestycje w kryptowaluty traktuje jako swoje hobby, ale już niewiele mniejsza grupa (38,5 proc.) przyznaje, że inwestuje przede wszystkim z chęci zysku. Wśród strategii inwestycyjnych dominuje „kupić i trzymać”, którą preferuje 57 proc. ankietowanych użytkowników. Z kolei 8,7 proc. używa kryptowalut do płatności, 12,7 proc. do handlu, a 15 proc. do stakingu i pożyczania. 45,5 proc. inwestuje miesięcznie w kryptowaluty do 1 tys. złotych, 14,7 proc. między 2-10 tys. zł, a 36,52 proc. nie dokonuje inwestycji regularnie.

Najwięcej, bo aż 40 proc. respondentów zdecydowało się w 2023 roku zainwestować w kryptowaluty wierząc w ich dobre perspektywy wzrostu (40 proc.). Impuls do nabycia kryptowalut w zeszłym roku wynikał także ze spadku cen BTC, co potraktowali jako okazję inwestycyjną (21,5 proc.). Co ciekawe, 10,7 proc. respondentów podało brak zaufania do tradycyjnego systemu finansowego i gospodarczego jako swój powód inwestycji.

Ponad 75 proc. respondentów planuje kontynuować inwestycje w kryptowaluty w 2024 roku, a blisko 20 proc. nie wyklucza tego. Dla niemal jednej trzeciej (31,8 proc.) będzie to jedyna działalność inwestycyjna. Nieco większa grupa (39,3 proc.) planuje jednocześnie inwestować również w tradycyjny sposób.

- Z ogromną przyjemnością obserwujemy optymizm emanujący od polskich użytkowników kryptowalut, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu technologią kryptografii i blockchainem. Ten wzrastający entuzjazm wobec kryptowalut i ich szerokie zastosowania świadczą o tym, jak aktywa cyfrowe stają się częścią naszego codziennego życia. W miarę jak Europa przejmuje inicjatywę w tworzeniu bezpiecznego i skoordynowanego środowiska dla branży przez przyjęcie unijnej dyrektywy MiCA, jasne staje się, że Polska aktywnie przewodzi wdrożeniu aktywów cyfrowych na szeroką skalę - powiedziała Katarzyna Wabik, Country Manager Binance Poland.

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2023 roku za pomocą ankiety internetowej. Wzięło w nim udział ponad 2 tys. osób. Wprawdzie wszyscy oni są użytkownikami jednej giełdy, ale ma ona ponad 50 proc. udziału w całym rynku pod względem wartości dokonywanych tam transakcji. Wyniki tego badania dają nam zatem całkiem wiarygodny obraz tego kim są i w co wierzą polscy użytkownicy kryptowalut.